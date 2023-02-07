У Украины есть оружие для атак по объектам на территории России, — Данилов

Секретарь СНБО рассказал, что Киеву никто не запрещает уничтожать цели в РФ оружием украинского производства. Возможность это делать у ВСУ, по словам Данилова, уже есть.

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В Украине появилось собственное оружие для того, чтобы поражать цели на территории Российской Федерации, и никто не сможет помешать это сделать. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в интервью порталу CNN.

Возможности у Вооруженных сил Украины есть, и вероятнее всего, по словам чиновника это произойдет, так как это вполне законная цель.

"Что касается территории России, то нам никто не запрещает уничтожать цели оружием украинского производства. Есть ли у нас такое оружие? Да, есть", — заявил Данилов.

В издании при этом отмечают, что западные страны выступают против нанесения ударов по России при помощи переданного ими вооружения. При этом за последние 11 месяцев полномасштабной войны на стратегических объектах России регулярно происходят взрывы, но Украина официально не признавала свою причастность к этим ударам.

5 февраля глава Министерства обороны Алексей Резников сообщил, что Украина дала обязательства Западу не использовать дальнобойное оружие от партнеров для поражения российских объектов. Свою позицию он озвучил на очередном брифинге.

"Мы при общении с партнерами всегда утверждаем, что обязуемся не применять оружие по территории России – только для деоккупации нашей территории", – сказал он.

Напомним, 7 февраля секретарь СНБО Данилов в интервью "Радио НВ" рассказал о желании России вновь начать мирные переговоры. Кремль ведет работу с определенными странами, призывая их стать посредниками в переговорах между РФ и Украиной.

Также 1 февраля Алексей Данилов отметил, что руководство России надеется похвастаться хоть какими-то "победами" к годовщине полномасштабного вторжения 24 февраля.