Україна має зброю для атак по об'єктах на території Росії, — Данілов

Секретар РНБО розповів, що Києву ніхто не забороняє знищувати цілі у РФ зброєю українського виробництва. Можливість це робити в ЗСУ, за словами Данілова, вже є.

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В Україні з'явилася власна зброя для того, щоб вражати цілі на території Російської Федерації, і ніхто не зможе завадити цьому. Про це заявив секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов в інтерв'ю порталу CNN.

Можливості в Збройних сил України є, і найімовірніше, за словами чиновника, це станеться, оскільки це цілком законна мета.

"Що стосується території Росії, то нам ніхто не забороняє знищувати цілі зброєю українського виробництва. Чи є у нас така зброя? Так, є", — заявив Данілов.

У виданні зазначають, що західні країни виступають проти завдання ударів по Росії за допомогою переданого ними озброєння. За останні 11 місяців повномасштабної війни на стратегічних об'єктах Росії регулярно відбуваються вибухи, але Україна офіційно не визнавала свою причетність до цих ударів.

5 лютого голова Міністерства оборони Олексій Резніков повідомив, що Україна дала зобов'язання Заходу не використовувати далекобійну зброю від партнерів для поразки російських об'єктів. Свою позицію він озвучив на черговому брифінгу.

"Ми при спілкуванні з партнерами завжди стверджуємо, що зобов'язуємося не застосовувати зброю по території Росії – тільки для деокупації нашої території", – сказав він.

Нагадаємо, 7 лютого секретар РНБО Данілов в інтерв'ю "Радіо НВ" розповів про бажання Росії знову розпочати мирні переговори. Кремль веде роботу з певними країнами, закликаючи їх стати посередниками у переговорах між РФ та Україною.

Також 1 лютого Олексій Данілов зазначив, що керівництво Росії сподівається похвалитися хоч якимись "перемогами" до роковин повномасштабного вторгнення 24 лютого.