В порту в Мариуполе, куда оккупанты на днях стянули ПВО и технику, раздались взрывы, — мэрия

После взрывов в небе над оккупированным городом появилось большое количество российской авиации, рассказал советник мэра Петр Андрющенко.

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В Мариуполе в местном порту сегодня, 7 февраля, прогремели несколько взрывов. Именно сюда несколько дней назад российские оккупанты стащили военную технику, в том числе системы ПВО. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"Пять громких взрывов подряд в Приморском районе Мариуполя. Пророссийские чаты вычищаются со скоростью пули. Наши сообщают об источнике взрывов в районе порта. Там, где недавно оккупанты завезли технику и ПВО", — проинформировал Андрющенко.

Он добавил, что после взрывов в небе над городом появилось большое количество российской авиации, а пропагандистские ресурсы сообщили о работе ПВО.

Также, по информации советника городского головы, в Кальмиусском районе Мариуполя были слышны громкие звуки и зафиксировано облако из пыли, впрочем, со взрывами в порту это не связано — оккупанты снесли очередную разрушенную многоэтажку.

Ранее Фокус писал, что российские оккупанты в последние дни начали быстрее стягивать военную технику и живую силу в Мариуполь. В городском порту разместили несколько систем ПВО и 8 единиц РСЗО, 6 автобусов с живой силой и грузовики с БК.

4 февраля Петр Андрющенко сообщал, что в Мариуполе российские оккупанты полностью демонтировали здание Донецкого академического областного драматического театра.