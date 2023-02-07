У порту в Маріуполі, куди окупанти днями стягнули ППО і техніку, пролунали вибухи, — мерія

Після вибухів в небі над окупованим містом з’явилась велика кількість російської авіації, розповів радник мера Петро Андрющенко.

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У Маріуполі у місцевому порту сьогодні, 7 лютого, пролунали кілька вибухів. Саме сюди кілька днів тому російські окупанти стягнули військову техніку, зокрема системи ППО. Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

"П’ять гучних вибухів поспіль в Приморському районі Маріуполя. Проросійські чати вичищаються зі швидкістю кулі. Наші повідомляють про джерело вибухів в районі порту. Там, де нещодавно окупанти завезли техніку та ППО", — проінформував Андрющенко.

Він додав, що після вибухів в небі над містом з’явилась велика кількість російської авіації, а пропагандистські ресурси повідомили про роботу ППО.

Також, за інформацією радника міського голови, у Кальміуському районі Маріуполя було чути гучні звуки та зафіксовано хмару з пилу, втім з вибухами в порту це не пов'язано — окупанти знесли чергову зруйновану багатоповерхівку.

Раніше Фокус писав, що російські окупанти останніми днями почали жвавіше стягувати військову техніку та живу силу до Маріуполя. В міському порту розмістили кілька систем ППО та 8 одиниць РСЗВ, 6 автобусів з живою силою та вантажівки з БК.

4 лютого Петро Андрющенко повідомляв, що у Маріуполі російські окупанти повністю демонтували будівлю Донецького академічного обласного драматичного театру.