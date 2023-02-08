Заблуждения и ошибки: аналитики ISW назвали причины неудачи будущего российского наступления

По словам экспертов, у РФ наблюдается нехватка боеприпасов и отсутствие маневренных частей. Более того, скоро в Украину придет весна с распутицей, а потому наступать станет еще сложнее.

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Российское военное командование спешит с организацией широкомасштабного наступления, чтобы как можно быстрее полностью оккупировать Донецкую область Украины. Правда, подготовка должна пройти в нереально сжатые сроки. Об этом заявили аналитики американского Института изучения войны (ISW).

Также в новом отчете сказано, что у РФ сейчас нет достаточной боевой мощи, чтобы осуществить такое наступление и заиметь успех. Так, российское военное командование уже пыталось наступать в Донецкой области, но продвижение оказалось слишком медленным, а потери большими.

Аналитики пишут, что это также может быть связано с нехваткой у РФ боеприпасов и отсутствием частей, которые могут эффективно маневрировать. Более того, у Москвы вряд ли получится создать настолько мощную военную группировку, чтобы переломить ход войны. Российское же руководство продолжает требовать нереалистичных наступлений. У Кремля, похоже, до сих пор имеются ошибочные представления о мощи ВС РФ.

Также, по словам аналитиков, приближается весенний сезон, из-за которого многие территории станут непригодными для наступления из-за распутицы.

В отчете сказано, что некоторые российские военкоры требуют, чтобы военное командование оккупантов не тратило силы и время на небольшие наступления на различных участках, а сформировало ударную группировку, чтобы прорвать защиту украинских сил на одном направлении.

При этом, как заявили эксперты, министр обороны России Сергей Шойгу пытается выставить свое ведомство в более выгодном свете. Особенно это актуально в свете подготовки к новому большому наступлению, которая происходит на стратегическом уровне и задействует друге российские командные структуры.

Ранее Фокус писал, что эксперты рассказали о возможном окончании войны в Украине. Аналитики, которые предсказывали победу Украины в войне против РФ с самого начала полномасштабного вторжения, рассказали о дальнейшем развитии ситуации.

Еще напомним, что, по данным СМИ, ВС РФ при отступлении потеряли флешку с секретной информацией. Копия данных попала в руки к журналистам. Они установили личности российских военнослужащих, причастных к совершению военных преступлений на территории Харьковской области.