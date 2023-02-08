Помилки та помилки: аналітики ISW назвали причини невдачі майбутнього російського наступу

За словами експертів, у РФ спостерігається нестача боєприпасів та відсутність маневрових частин. Щобільше, скоро в Україну прийде весна з бездоріжжям, а тому наступати стане ще складніше.

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Російське військове командування поспішає з організацією широкомасштабного наступу, щоб якнайшвидше повністю окупувати Донецьку область України. Щоправда, підготовка має пройти у нереально стислий термін. Про це заявили аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

Також у новому звіті сказано, що РФ зараз немає достатньої бойової могутності, щоб здійснити такий наступ і мати успіх. Так, російське військове командування вже намагалося наступати на Донеччині, але просування виявилося надто повільним, а втрати більшими.

Аналітики пишуть, що це також може бути пов'язане з нестачею у РФ боєприпасів та відсутністю частин, які можуть ефективно маневрувати. На додаток, Москва навряд чи вдасться створити настільки потужне військове угруповання, щоб переламати хід війни. Російське керівництво продовжує вимагати нереалістичних наступів. У Кремля, схоже, досі є помилкові уявлення про могутність ЗС РФ.

Також, за словами аналітиків, наближається весняний сезон, через який багато територій стануть непридатними для наступу через бездоріжжя.

У звіті сказано, що деякі російські воїнкори вимагають, щоб військове командування окупантів не витрачало сили та час на невеликі наступи на різних ділянках, а сформувало ударне угруповання, щоб прорвати захист українських сил на одному напрямку.

При цьому, як заявили експерти, міністр оборони Росії Сергій Шойгу намагається виставити своє відомство у вигіднішому світлі. Особливо це актуально у світлі підготовки до нового великого наступу, яка відбувається на стратегічному рівні та залучає інші російські командні структури.

Раніше Фокус писав, що експерти розповіли про можливе закінчення війни в Україні. Аналітики, які передбачали перемогу України у війні проти РФ від початку повномасштабного вторгнення, розповіли про подальший розвиток ситуації.

Ще нагадаємо, що, за даними ЗМІ, ЗС РФ при відступі втратили флешку із секретною інформацією. Копія даних потрапила до рук журналістів. Вони встановили особи російських військовослужбовців, які причетні до скоєння військових злочинів на території Харківської області.