Польша направит в Украину третий пакет энергетической помощи

Вскоре Киев получит оборудование, необходимое для возобновления энергетики. Помощь поступит от правительственного агентства стратегических резервов и министерства климата.

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Польские энергетические компании организуют поставки в Украину оборудования, необходимого для энергетического сектора. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Польши Петр Вавжик на заседании комиссии Сейма по национальной обороне, передает "Укринформ".

"В ближайшие дни будет третий пакет помощи с энергетическим оборудованием для Украины", — пообещал польский чиновник.

Петр Вавжик уточнил, что помощь в энергетическом секторе Украине оказывают польское правительственное агентство стратегических резервов и министерство климата и окружающей среды.

Первый пакет помощи Польша предоставила Украине в конце ноября, второй — в конце декабря. Большая часть оборудования была направлена в Хмельницкую АЭС, упомянул замминистра.

Также Вавжик подчеркнул, что Польша – координатор среди стран ЕС в поддержке Украины в энергетической сфере. 26 января в Польше открылся Энергетический хаб, благодаря которому союз будет оказывать соответствующую помощь украинцам.

Напомним, 30 января Фокус писал о новых правилах въезда украинцев в Польшу. С 1 марта несоблюдение новых правил будет угрожать потерями социальных выплат и прав на медицинское обслуживание. Украинцам нужно будет предъявлять электронный документ diia.pl, чтобы не потерять статус PESEL UKR.

8 февраля Агентство по сотрудничеству в области оборонной безопасности сообщило о передаче военной техники в Польшу. США приняли решение о продаже M142 HIMARS с сопутствующим оборудованием на $10 миллиардов.