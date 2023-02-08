Польща направить до України третій пакет енергетичної допомоги

Невдовзі Київ отримає обладнання, необхідне для відновлення енергетики. Допомога надійде від урядового агентства стратегічних резервів та міністерства клімату.

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Польські енергетичні компанії організовують постачання в Україну обладнання, необхідного для енергетичного сектора. Про це заявив заступник міністра закордонних справ Польщі Пьотр Вавжик на засіданні комісії Сейму з національної оборони, передає "Укрінформ".

"Найближчими днями буде третій пакет допомоги з енергетичним обладнанням для України", — пообіцяв польський посадовець.

Пьотр Вавжик уточнив, що допомогу в енергетичному секторі Україні надають польське урядове агентство стратегічних резервів та міністерство клімату і довкілля.

Перший пакет допомоги Польща надала Україні наприкінці листопада, другий — наприкінці грудні. Більша частина обладнання була направлена в Хмельницьку АЕС, згадав заступник міністра.

Також Вавжик підкреслив, що Польща — координатор серед країн ЄС у підтримці України в енергетичній сфері. 26 січня в Польщі відкрився Енергетичний хаб, завдяки якому союз надаватиме відповідну допомогу українцям.

Нагадаємо, 30 січня Фокус писав про нові правила в’їзду українців до Польщі. 3 1 березня недотримання нових правил загрожуватиме втратами соціальних виплат та права на медичне обслуговування. Українцям треба буде пред’являти електронний документ diia.pl, щоб не втратити статус PESEL UKR.

8 лютого Агентство зі співробітництва в галузі оборонної безпеки повідомило про передачу військової техніки Польщі. США ухвалили рішення про продаж M142 HIMARS з супутнім обладнанням на $10 мільярдів.