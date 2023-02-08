Польща направить до України третій пакет енергетичної допомоги
Невдовзі Київ отримає обладнання, необхідне для відновлення енергетики. Допомога надійде від урядового агентства стратегічних резервів та міністерства клімату.
Польські енергетичні компанії організовують постачання в Україну обладнання, необхідного для енергетичного сектора. Про це заявив заступник міністра закордонних справ Польщі Пьотр Вавжик на засіданні комісії Сейму з національної оборони, передає "Укрінформ".
"Найближчими днями буде третій пакет допомоги з енергетичним обладнанням для України", — пообіцяв польський посадовець.
Пьотр Вавжик уточнив, що допомогу в енергетичному секторі Україні надають польське урядове агентство стратегічних резервів та міністерство клімату і довкілля.
Перший пакет допомоги Польща надала Україні наприкінці листопада, другий — наприкінці грудні. Більша частина обладнання була направлена в Хмельницьку АЕС, згадав заступник міністра.
Також Вавжик підкреслив, що Польща — координатор серед країн ЄС у підтримці України в енергетичній сфері. 26 січня в Польщі відкрився Енергетичний хаб, завдяки якому союз надаватиме відповідну допомогу українцям.
Нагадаємо, 30 січня Фокус писав про нові правила в’їзду українців до Польщі. 3 1 березня недотримання нових правил загрожуватиме втратами соціальних виплат та права на медичне обслуговування. Українцям треба буде пред’являти електронний документ diia.pl, щоб не втратити статус PESEL UKR.
8 лютого Агентство зі співробітництва в галузі оборонної безпеки повідомило про передачу військової техніки Польщі. США ухвалили рішення про продаж M142 HIMARS з супутнім обладнанням на $10 мільярдів.