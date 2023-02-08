В Харькове в результате ракетной атаки частично разрушен парк Горького (фото)

Враг выпустил по городу не менее десятка ракет за одну ночь. Спасатели продолжают разбирать завалы.

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Российские оккупанты посреди ночи обстреляли одно из самых любимых мест жителей Харькова — Центральный парк. культуры и отдыха имени Горького. Об этом утром 8 февраля сообщил мэр города Игорь Терехов.

В сеть попали видео с камер наблюдений, на которых видно сам момент удара по парку, а также фотографии, на которых видно последствия этой атаки.

"Сегодня ночью под ударом оказался и наш Центральный парк", — отметил Игорь Терехов в собственном Telegram-канале.

[ + – ] Центральный парк Харькова Фото: Facebook / Игорь Терехов [ + – ] Центральный парк Харькова Фото: Facebook / Игорь Терехов

По информации от главы Харьковской ОГА Олега Синегубова, всего было запущено по центру города не менее четырех ракет С-300, которые за считанные минуты способны долететь до Харькова из Белгорода. Часть других ракет попали в объект гражданской промышленности, но к счастью никто не пострадал.

Всего в ночь с 7 на 8 февраля Россия выпустила на Харьков от 6 до 10 ракет типа С-300. Администрация города занимается тем, чтобы ликвидировать последствия.

В течение суток враг массированно обстреливал Волчанск, Купянск, Двуречную, Стрелечу, Ветеринарное и другие близкие к линии столкновения населенные пункты Чугуевского, Купянского и Харьковского районов.

Напомним, что 7 февраля были идентифицированы 46 артиллеристов РФ, обстреливавших Харьков. Об этом сообщила пресс-служба ГБР. На освобожденной от оккупантов Харьковщине во время проведения стабилизационных мероприятий были найдены документы.

Также 7 февраля в Никополе после очередного обстрела 60 тысяч людей остались без воды, о чем сообщил глава областного совета Николай Лукашук. Посреди ночи враг выпустил не менее 40 снарядов.