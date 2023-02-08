В Харькове в результате ракетной атаки частично разрушен парк Горького (фото)
Враг выпустил по городу не менее десятка ракет за одну ночь. Спасатели продолжают разбирать завалы.
Российские оккупанты посреди ночи обстреляли одно из самых любимых мест жителей Харькова — Центральный парк. культуры и отдыха имени Горького. Об этом утром 8 февраля сообщил мэр города Игорь Терехов.
В сеть попали видео с камер наблюдений, на которых видно сам момент удара по парку, а также фотографии, на которых видно последствия этой атаки.
"Сегодня ночью под ударом оказался и наш Центральный парк", — отметил Игорь Терехов в собственном Telegram-канале.
По информации от главы Харьковской ОГА Олега Синегубова, всего было запущено по центру города не менее четырех ракет С-300, которые за считанные минуты способны долететь до Харькова из Белгорода. Часть других ракет попали в объект гражданской промышленности, но к счастью никто не пострадал.
Всего в ночь с 7 на 8 февраля Россия выпустила на Харьков от 6 до 10 ракет типа С-300. Администрация города занимается тем, чтобы ликвидировать последствия.
В течение суток враг массированно обстреливал Волчанск, Купянск, Двуречную, Стрелечу, Ветеринарное и другие близкие к линии столкновения населенные пункты Чугуевского, Купянского и Харьковского районов.
Напомним, что 7 февраля были идентифицированы 46 артиллеристов РФ, обстреливавших Харьков. Об этом сообщила пресс-служба ГБР. На освобожденной от оккупантов Харьковщине во время проведения стабилизационных мероприятий были найдены документы.
Также 7 февраля в Никополе после очередного обстрела 60 тысяч людей остались без воды, о чем сообщил глава областного совета Николай Лукашук. Посреди ночи враг выпустил не менее 40 снарядов.