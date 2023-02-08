У Харкові внаслідок ракетної атаки частково зруйновано парк Горького (фото)

Ворог випустив по місту не менше десятка ракет за одну ніч. Рятувальники продовжують розбирати завали.

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Російські окупанти посеред ночі обстріляли одне з найулюбленіших місць мешканців Харкова — Центральний парк культури та відпочинку імені Горького. Про це вранці 8 лютого повідомив міський голова міста Ігор Терехов.

У мережу потрапили відео з камер спостережень, на яких видно момент удару по парку, а також фотографії, на яких видно наслідки цієї атаки.

"Сьогодні вночі під ударом опинився і наш Центральний парк", — наголосив Ігор Терехов у власному Telegram-каналі.

[ + – ] Центральний парк Харкова Фото: Facebook / Игорь Терехов [ + – ] Центральний парк Харкова Фото: Facebook / Игорь Терехов

За інформацією від голови Харківської ОДА Олега Синєгубова, всього було запущено по центру міста не менше чотирьох ракет С-300, які за лічені хвилини здатні долетіти до Харкова з Бєлгорода. Частина інших ракет потрапила в об'єкт цивільної промисловості, але, на щастя, ніхто не постраждав.

Загалом у ніч із 7 на 8 лютого Росія випустила на Харків від 6 до 10 ракет типу С-300. Адміністрація міста займається ліквідацією наслідків.

Протягом доби ворог масово обстрілював Вовчанськ, Куп'янськ, Дворічну, Стрілечу, Ветеринарне та інші близькі до лінії зіткнення населені пункти Чугуївського, Куп'янського та Харківського районів.

Нагадаємо, що 7 лютого було ідентифіковано 46 артилеристів РФ, які обстрілювали Харків. Про це повідомила пресслужба ДБР. На звільненій від окупантів Харківщині під час проведення стабілізаційних заходів знайшли документи.

Також 7 лютого у Нікополі після чергового обстрілу 60 тисяч людей залишилися без води, про що повідомив голова обласної ради Микола Лукашук. Посеред ночі ворог випустив щонайменше 40 снарядів.