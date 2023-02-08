"Все через одно место": ВС РФ потеряли боеспособность под Угледаром, — аналитик

В Минобороны РФ пытались создать конкурентов ЧВК "Вагнер", но планы провалились в ходе неудачного штурма, рассказывает эксперт Александр Коваленко. ВСУ, по его словам, готовятся отражать новую попытку захвата города.

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В Вооруженных силах Российской Федерации столкнулись с новой проблемой во время попытки захвата города Угледар в Донецкой области. Группа войск утратила боеспособность, о чем в своем Telegram-канале оповестил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

По его информации, на штурм Угледара отправили подразделения 2-й МСД 58-й ОВА, 40-й и 155-й МП ТОФ и 136 МСБр с резервом батальонов 37-й, 36-й МСБр и ЧВК "Патриот".

Из последних, к слову, планировали сделать главных "звезд" после оккупации города, как отмечает военный эксперт. Все для того, чтобы попытаться составить конкуренцию ЧВК "Вагнер", которая принадлежит Евгению Пригожину.

"В общем, получилось все через одно место, поскольку тактика российских оккупационных войск не изменилась с ноябрьского суицидного рывка на Угледар. Во время одного из штурмов Угледара россияне потеряли три десятка ББМ, преимущественно БМП-1/2 и МТ-ЛБ только на марше. То есть даже не достигнув линии соприкосновения. Просто напомню, что БМП — это в среднем 10 человек, а МТ-ЛБ — 13. Практически все подразделения, принимавшие участие в нынешней попытке захватить Угледар утратили свою боеспособность и нуждаются в выводе для восстановления оной в тылу", — пишет Александр Коваленко.

В итоге попытка провалилась и российским оккупационным войскам не удалось получить контроль над городом в Донецкой области. При этом эксперт военный отметил, что они захотят взять реванш, поэтому расслабляться рано.

Кто такой Александр Коваленко?

Военный и политический обозреватель группы "Информационное сопротивление", который известен еще под псевдонимом "Злой Одессит". Освещает события и войну в Украине начиная с 2014 года. Регулярно анализирует потенциалы обеих воюющих сторон, и освещает свое видение ситуации.

Напомним, что 7 февраля армия РФ за раз потеряла три танка Т-90С на минном поле под Угледаром. На обнародованном видео видно, как танки в мгновенье теряют свою боеспособность, что подтвердили аналитики Ukraine Weapons Tracker.

5 февраля, по информации заместителя мэра города Максима Вербовского, армия России пыталась окружить Угледар с двух сторон. Населенный пункт находится под постоянным обстрелом артиллерии, "Градов" и вертолетов. По словам Вербовского, город полностью разрушен, повреждены 100% домов и вся инфраструктура.