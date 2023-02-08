"Все через одне місце": ЗС РФ втратили боєздатність під Вугледаром, — аналітик

У Міноборони РФ намагалися створити конкурентів ПВК "Вагнер", але плани провалилися в процесі невдалого штурму, розповідає експерт Олександр Коваленко. ЗСУ, за його словами, готуються відбивати нову спробу захоплення міста.

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У Збройних силах Російської Федерації зіткнулися з новою проблемою під час спроби захоплення міста Вугледар у Донецькій області. Група військ втратила боєздатність, про що у своєму Telegram-каналі повідомив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

За його інформацією, на штурм Вугледара відправили підрозділи 2-ї МСД 58-ї ОВА, 40-ї та 155-ї МП ТОФ та 136 МСБр із резервом батальйонів 37-ї, 36-ї МСБр та ПВК "Патріот".

З останніх, до речі, планували зробити головних "зірок" після окупації міста, як зазначає військовий експерт. Все для того, щоб спробувати скласти конкуренцію ПВК "Вагнер", що належить Євгену Пригожину.

"Загалом, вийшло все через одне місце, оскільки тактика російських окупаційних військ не змінилася із листопадового суїцидного ривка на Вугледар. Під час одного зі штурмів Вугледара росіяни втратили три десятки ББМ, переважно БМП-1/2 і МТ-ЛБ тільки на марші. Тобто навіть не досягнувши лінії зіткнення, просто нагадаю, що БМП — це в середньому 10 осіб, а МТ-ЛБ — 13. Практично всі підрозділи, які брали участь у нинішній спробі захопити Вугледар втратили свою боєздатність і потребують виведення для відновлення в тилу", — пише Олександр Коваленко.

Зрештою спроба провалилася, і російським окупаційним військам не вдалося отримати контроль над містом у Донецькій області. При цьому військовий експерт зазначив, що вони захочуть взяти реванш, тож розслаблятися зарано.

Хто такий Олександр Коваленко?

Військовий і політичний оглядач групи "Інформаційний спротив", який відомий ще під псевдонімом "Злой Одессит". Висвітлює події та війну в Україні починаючи з 2014 року. Регулярно аналізує потенціали обох сторін, що воюють, і висвітлює своє бачення ситуації.

Нагадаємо, що 7 лютого армія РФ за раз втратила три танки Т-90С на мінному полі під Вугледаром. На оприлюдненому відео видно, як танки миттєво втрачають свою боєздатність, що підтвердили аналітики Ukraine Weapons Tracker.

5 лютого, за інформацією заступника мера міста Максима Вербовського, армія Росії намагалася оточити Вугледар із двох сторін. Населений пункт знаходиться під постійним обстрілом артилерії, "Градів" і гелікоптерів. За словами Вербовського, місто повністю зруйноване, пошкоджено 100% будинків і вся інфраструктура.