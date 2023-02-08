ВС РФ обстреляли Харьковщину: известно уже о пяти раненых, — ОВА (фото)

Осколочное ранение в Чугуевском районе получил мальчик 10 лет, сейчас он находится в больнице.

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С утра россияне обстреляли Чугуевский район Харьковской области. Пятеро человек ранены, 10-летний мальчик госпитализирован в состоянии средней тяжести. Об этом сообщил Олег Синегубов, глава Харьковской ОГА, в своих соцсетях.

Сегодня около 11:00 русские армейцы обстреляли село Варваровку Чугуевского района. В результате обстрела пострадали гражданские. Ранения получили 69-летний мужчина и 66-летняя женщина – их госпитализировали.

Около 12:00 оккупанты обстреляли город Волчанск Чугуевского района, без пострадавших среди гражданских также не обошлось. Осколочное ранение получили 52-летний сотрудник облэнерго и 10-летний ребенок — сейчас им оказывают медицинскую помощь в больнице. Позже госпитализировали еще 47-летнюю женщину с минно-взрывной травмой.

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7 февраля "Схемы" сообщали об утраченной оккупантами флешке с секретной информацией. Копия данных попала в руки журналистов. Личные данные военнослужащих с флешки помогли определить причастных к пыткам местных жителей Балаклеи.