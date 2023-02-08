ЗС РФ обстріляли Харківщину: відомо вже про п'ятьох поранених, — ОВА (фото)

Осколкове поранення у Чугуївському районі отримав хлопчик 10 років, нині він перебуває у лікарні.

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Зранку росіяни обстріляли Чугуївський район Харківської області. П’ятеро осіб поранені, 10-річний хлопчик госпіталізований у стані середньої тяжкості. Про це повідомив Олег Синєгубов, голова Харківської ОДА, у своїх соцмережах.

Сьогодні близько 11:00 російські армійці обстріляли село Варварівку Чугуївського району. Внаслідок обстрілу постраждали цивільні. Поранення отримали 69-річний чоловік та 66-річна жінка — їх госпіталізували.

Близько 12:00 окупанти обстріляли місто Вовчанськ Чугуївського району, без постраждалих серед цивільних також не обійшлось. Осколкове поранення отримали 52-річний співробітник обленерго та 10-річна дитина — зараз їм надають медичну допомогу в лікарні. Пізніше госпіталізували ще 47-річну жінку з мінно-вибуховою травмою.

Раніше, 3 лютого, Фокус повідомляв про трагедію в Ізюмі. Група підлітків підірвалась на міні "Лепесток" — усі семеро отримали осколкові поранення. Діти знайшли фрагмент міни, один з підлітків підняв його та жбурнув в бік друзів — снаряд здетонував.

7 лютого "Схеми" повідомляли про втрачену окупантами флешку з секретною інформацією. Копія даних потрапила до рук журналістів. Особисті дані військовослужбовців з флешки допомогли визначити причетних до катувань місцевих мешканців Балаклії.