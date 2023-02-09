Брянскую область атаковали дроны-камикадзе: власти региона обвинили ВСУ

По словам губернатора Александра Богомаза, российские средства ПВО сбили девять беспилотников. Обломки сбитого дрона упали на строящийся дом.

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В ночь с 8 на 9 февраля территорию Брянской области атаковали беспилотники, сообщил в Telegram губернатор региона Александр Богомаз. Он утверждает, что дроны были запущены украинской стороной, но о типе БПЛА ничего не было сказано.

"Сегодня ночью украинские националисты атаковали территорию Стародубского муниципального округа БПЛА. Системой ПВО ВС РФ атака была отражена", — написал губернатор.

По его словам, средствами ПВО были сбиты девять из девяти беспилотников. Жертв и пострадавших нет, а на месте происшествия работают сотрудники оперативных служб.

Позже Богомаз уточнил, что в Брянском районе обломки сбитого дрона упали на строящийся дом, но оперативные службы ликвидировали последствия. Масштаб разрушений оценят и владельцу возместят ущерб, отметил губернатор.

Некоторые российские каналы уточняют, что дроны были сбиты в Стародубском муниципальном округе. Отметим, что город Стародуб Брянской области находится примерно в 60 км от российско-украинской границы.

[ + – ] Город Стародуб расположен в 60 км от украинской границы

Российские СМИ сообщают, что с 3 февраля в Брянской области бессрочно установлен "желтый уровень террористической опасности". Также согласно указу президента РФ Владимира Путина от 19 октября 2022, в регионе введен режим "среднего уровня реагирования".

Украинские официальные источники пока не комментируют событие.

Напомним, 7 февраля в Севском районе Брянской области неизвестный беспилотник сбросил взрывное устройство на российских военных. По данным проекта ASTRA, в результате взрыва пострадали два российских военнослужащих — солдат срочной армии Балашов и командир взвода Гунаев.

Ранее РосСМИ сообщили, что в Брянской области 14 января была предотвращена атака с использованием украинского дрона на подстанцию. Сообщалось, что один из охранников объекта якобы "накрыл собой гранату", которая была сброшена с БПЛА.