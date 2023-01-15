Украинский дрон сбросил гранаты на подстанцию Брянска, блэкаут предотвратил охранник, — росСМИ

В РФ утверждают, что украинский дрон утром 14 января сбросил на подстанцию две гранаты — одна из них не разорвалась, от второй пострадал работник объекта. Сейчас он находится в реанимации.

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Российские СМИ утверждают, что в субботу, 14 января, была предотвращена атака с использованием украинского дрона на подстанцию в Брянской области — охранник объекта якобы "накрыл собой гранату", которая была сброшена с беспилотника. Благодаря этому областной центр не был обесточен. Соответствующую информацию в воскресенье, 15 января, опубликовал телеграм-канал Mash.

По данным авторов публикации, 14 января около 06:00 по московскому времени (05:00 по Киеву) украинский дрон сбросил две гранаты на одну из крупнейших подстанций региона, которая питает собой два района Брянска.

"По нашей информации, первая сброшенная граната не разорвалась, вторую героически накрыл собой охранник", — говорится в посте.

Также телеграм-канал утверждает, что сейчас охранник находится в реанимации, а его действия предотвратили блэкаут в городе.

Украинская сторона информацию об атаке на брянскую подстанцию на момент публикации не комментировала.

Напомним, ранее в этом месяце стало известно, что ФСБ в Брянской области задержали местного жителя, который пытался перейти государственную границу, чтобы служить в рядах Вооруженных сил Украины.

Также мы писали, что утром 2 января губернатор Брянской области РФ Александр Богомаз заявил о якобы атаке украинского беспилотника на объект энергетической инфраструктуры. По его словам, БПЛА атаковал Климовский район области, в результате был поврежден объект энергоснабжения.