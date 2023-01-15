Український дрон скинув гранати на підстанцію Брянська, блекауту запобіг охоронець, — росЗМІ

У РФ стверджують, що український дрон вранці 14 січня скинув на підстанцію дві гранати — одна з них не розірвалася, від другої постраждав працівник об'єкту. Нині він перебуває у реанімації.

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Російські ЗМІ стверджують, що в суботу, 14 січня, було відвернуто атаку з використанням українського дрона на підстанцію в Брянській області — охоронець об'єкта нібито "накрив собою гранату", скинуту з безпілотника. Завдяки цьому обласний центр не був знеструмлений. Відповідну інформацію в неділю, 15 січня, опублікував телеграм-канал Mash.

За даними авторів публікації, 14 січня близько 06:00 за московським часом (05:00 за Києвом) український дрон скинув дві гранати на одну з найбільших підстанцій регіону, яка забезпечує електроенергією два райони Брянська.

"За нашою інформацією, перша скинута граната не розірвалася, другу героїчно накрив собою охоронець", — йдеться у публікації.

Також телеграм-канал стверджує, що зараз охоронець перебуває в реанімації, а його дії запобігли блекауту в місті.

Українська сторона інформації про атаку на брянську підстанцію на момент публікації не коментувала.

Нагадаємо, раніше цього місяця стало відомо, що ФСБ у Брянській області затримали місцевого жителя, який намагався перейти державний кордон, щоб служити у лавах Збройних сил України.

Також ми писали, що вранці 2 січня губернатор Брянської області РФ Олександр Богомаз заявив про нібито атаку українського безпілотника на об'єкт енергетичної інфраструктури. За його словами, БПЛА атакував Климівський район області, внаслідок чого було пошкоджено об'єкт енергопостачання.