Брянську область атакували дрони-камікадзе: влада регіону звинуватила ЗСУ

За словами губернатора Олександра Богомаза, російські засоби ППО збили дев'ять безпілотників. Уламки збитого дрона впали на будинок, що будується.

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У ніч із 8 на 9 лютого територію Брянської області атакували безпілотники, повідомив у Telegram губернатор регіону Олександр Богомаз. Він стверджує, що дрони були запущені українською стороною, але про тип БПЛА нічого не було сказано.

"Сьогодні вночі українські націоналісти атакували територію Стародубського муніципального округу БПЛА. Системою ППО ЗС РФ атака була відбита", — написав губернатор.

За його словами, засобами ППО було збито дев'ять із дев'яти безпілотників. Жертв та постраждалих немає, а на місці події працюють співробітники оперативних служб.

Пізніше Богомаз уточнив, що в Брянському районі уламки збитого дрона впали на будинок, що будується, але оперативні служби ліквідували наслідки. Масштаб руйнувань оцінять і власнику відшкодують збитки, наголосив губернатор.

Деякі російські канали уточнюють, що дрони були збиті у Стародубському муніципальному окрузі. Зазначимо, що місто Стародуб Брянської області знаходиться приблизно за 60 км від російсько-українського кордону.

[ + – ] Місто Стародуб розташоване за 60 км від українського кордону.

Російські ЗМІ повідомляють, що з 3 лютого у Брянській області безстроково встановлено "жовтий рівень терористичної небезпеки". Також згідно з указом президента РФ Володимира Путіна від 19 жовтня 2022 року, в регіоні введено режим "середнього рівня реагування".

Українські офіційні джерела поки що не коментують подію.

Нагадаємо, 7 лютого у Сівському районі Брянської області невідомий безпілотник скинув вибуховий пристрій на російських військових. За даними проєкту ASTRA, внаслідок вибуху постраждали двоє російських військовослужбовців — солдат строкової армії Балашов та командир взводу Гунаєв.

Раніше РосЗМІ повідомили, що в Брянській області 14 січня було попереджено атаку з використанням українського дрону на підстанцію. Повідомлялося, що один із охоронців об'єкту нібито "накрив собою гранату", скинуту з БПЛА.