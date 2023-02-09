Из-за погоды: с приходом весны продвижение ВС РФ и ВСУ ухудшится, — разведка Британии

Ожидается, что с середины да конца марта условия для перемещения военных будут самыми худшими из-за сильной грязи. Поэтому командование обеих сторон пытается избежать планирования наступления в этот период.

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Погодные условия продолжают отыгрывать важную роль в течении российско-украинской войны. С приходом весны — с середины до конца марта передвижение по пересеченной местности будет затруднено из-за грязи, поэтому командование обеих сторон пытается избежать планирование наступления в этот период. Об этом сообщили в разведке Великобритании.

В ведомстве отмечают, что за последние дни, когда земля замерзла, условия для передвижения по фронту не изменились.

Однако 8 февраля температура на поверхности была около 0°C. Согласно прогнозам, на следующей неделе ожидается повышение температуры, что приведет к таянию снега и почвы. Вероятно, передвигаться для войск будет проблематично.

Ожидается, что с середины да конца марта условия для маневров военных будут самыми худшими из-за сильной грязи. Командиры и Украины, и России, скорее всего, постараются избежать планирования крупных наступательных операций в это время.

"Однако предполагаемые политические или оперативные возможности могут перевесить такие опасения, что было продемонстрировано началом вторжения России в конце февраля 2022 года", — отмечают разведчики.

Напомним, 9 февраля СМИ сообщали, что РФ в течение 10 дней готовится начать "жестокое" наступление на востоке Украины. Для этого Москва подготовила 2000 танков, 300 тысяч живой силы, 2700 артиллерийских систем и другое вооружение.

В то же время аналитики из Института изучения войны сообщили, что ВС РФ начали крупное наступление в Луганской области. Аналитики отметили, что несмотря на задействование крупных сил, российские войска могут не достичь своих целей. После чего ВСУ смогут пойти в контрнаступление.