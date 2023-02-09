Почти 2000 танков и 300 тысяч человек: РФ готовится к "жестокому" наступлению на Донбассе, — СМИ

По словам анонимного украинского чиновника, в ближайшие 10 дней ожидается новая волна вторжения со стороны России на востоке Украины.

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Украина готовится к жестокому наступлению российских войск на Донбассе. Об этом 8 февраля писало Foreign Policy со ссылкой на слова анонимного украинского чиновника.

По оценкам украинских военных, Россия начала окапываться на востоке Украины и подготовила 1800 танков, 3950 бронемашин, 2700 артиллерийских систем, 810 советских реактивных систем залпового огня типа "Град" и "Смерч", 400 истребителей и 300 вертолетов, а также около 300 000 человек личного состава для наступления на востоке Украины.

По словам неназванного украинского чиновника, ожидается, что в ближайшие 10 дней Вооруженные силы Российской Федерации пойдут в "жестокое наступление" на Донбассе.

Стоит отметить, что некоторые военные аналитики считают цифру в 300 000 солдат несколько завышенной, однако все сходятся во мнении, что численность войск значительно превышает силы вторжения, которые использовали в начале полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года. По оценкам американских военных экспертов, с тех пор около 200 000 солдат РФ были убиты или ранены в боях на территории Украины.

Российский военный аналитик из Rand Corporation Дара Массико рассказал, что грубые атаки "волнами" живой силы России изрядно потрепали украинские вооруженные силы, которые теперь вынуждены противостоять гораздо более плотному российскому присутствию.

"Многие из тех компонентов, которые присутствовали, что позволили провести успешные украинские контрнаступления в Харькове, больше не присутствуют. Линии стали толще. Они их заминировали. Они окопались", — сказал Массико.

Хотя нет никаких признаков того, что Путин отступает от своей общей цели — полного захвата Украины, аналитики и украинские чиновники ожидают, что на фоне всплеска боевых действий в Донецкой и Луганской областях наступательные действия будут сосредоточены на востоке Украины.

Напомним, 8 февраля аналитики из Института изучения войны сообщили, что российские войска перехватили инициативу в Украине и начали очередное крупное наступление в Луганской области, но пока не возымели особого успеха.

Ранее, 7 февраля, BBC писало о том, что помимо захвата Луганской и Донецкой областей Украины президент РФ Владимир Путин хочет расширить сухопутный коридор в Крым. Предполагается, что российские силы предпримут попытку дойти до Запорожья с юга.

Ранее Фокус писал, что генсек ООН заявил об угрозе более масштабной войны. По словам Антониу Гутерриша, риск эскалации и кровопролития в мире все время растет. Он призвал государства отказаться от применения ядерного оружия.