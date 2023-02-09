Майже 2 000 танків і 300 тисяч осіб: РФ готується до "жорстокого" наступу на Донбасі, — ЗМІ

За словами анонімного українського чиновника, у найближчі 10 днів очікується нова хвиля вторгнення з боку Росії на сході України.

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Україна готується до "жорстокого" наступу російських військ у Донецькій області. Про це 8 лютого писало Foreign Policy із посиланням на слова анонімного українського чиновника.

За оцінками українських військових, Росія почала окопуватися на сході України і підготувала 1 800 танків, 3 950 бронемашин, 2 700 артилерійських систем, 810 радянських реактивних систем залпового вогню типу "Град" і "Смерч", 400 винищувачів та 300 особового складу для наступу Сході України.

За словами неназваного українського чиновника, очікується, що в найближчі 10 днів Збройні сили Російської Федерації підуть у "жорстокий наступ" на Донбасі.

Варто зазначити, що деякі військові аналітики вважають цифру в 300 000 солдатів дещо завищеною, проте всі сходяться на думці, що чисельність військ значно перевищує сили вторгнення, які використали на початку повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року. За оцінками американських військових експертів, відтоді майже 200 000 солдат РФ було вбито або поранено в боях на території України.

Російський військовий аналітик із Rand Corporation Дара Массіко розказав, до грубі атаки "хвилями живої сили Росії сильно виснажити українські збройні сили, які тепер змушені протистояти набагато щільнішій російській присутності.

"Багато тих компонентів, які були присутніми, що дозволили провести успішні українські контрнаступи в Харкові, більше не присутні. Лінії стали товстішими. Вони їх замінували. Вони окопалися", — сказав Массіко.

Хоча немає жодних ознак того, що Путін відступає від своєї спільної мети – повного захоплення України, аналітики та українські чиновники очікують, що на тлі спалаху бойових дій у Донецькій і Луганській областях наступальні дії будуть зосереджені на сході України.

Нагадаємо, 8 лютого аналітики з Інституту вивчення війни повідомили, що російські війська перехопили ініціативу в Україні і розпочали черговий великий наступ у Луганській області, але поки що не мали особливого успіху.

Раніше, 7 лютого, BBC писало про те, що окрім захоплення Луганської та Донецької областей України президент РФ Володимир Путін хоче розширити сухопутний коридор до Криму. Передбачається, що російські сили спробують дійти до Запоріжжя з півдня.

Раніше Фокус писав, що генсек ООН заявив про загрозу масштабнішої війни. За словами Антоніу Гутерреша, ризик ескалації та кровопролиття у світі постійно росте. Він закликав держави відмовитись від застосування ядерної зброї.