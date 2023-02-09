Через погоду: з приходом весни просування ЗС РФ та ЗСУ погіршиться, — розвідка Британії

Очікується, що з середини та кінця березня умови для переміщення військових будуть найгіршими через сильний бруд. Тому командування обох сторін намагається уникнути планування наступу в цей період.

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Погодні умови продовжують відігравати важливу роль у перебігу російсько-української війни. З приходом весни — з середини до кінця березня пересування пересіченою місцевістю буде ускладнене через болото, тому командування обох сторін намагається уникнути планування наступу в цей період. Про це повідомили у розвідці Великобританії.

У відомстві зазначають, що за останні дні, коли земля замерзла, умови для пересування фронтом не змінилися.

Проте 8 лютого температура поверхні була близько 0°C. Згідно з прогнозами, наступного тижня очікується підвищення температури, що призведе до танення снігу та ґрунту. Ймовірно, пересуватися для військ буде проблематично.

Очікується, що з середини та кінця березня умови для маневрів військових будуть найгіршими через сильний бруд. Командири і України, і Росії, швидше за все, намагатимуться уникнути планування великих наступальних операцій у цей час.

"Однак передбачувані політичні чи оперативні можливості можуть переважити такі побоювання, що було продемонстровано початком вторгнення Росії наприкінці лютого 2022 року", — зазначають розвідники.

Нагадаємо, 9 лютого ЗМІ повідомляли, що РФ протягом 10 днів готується розпочати "жорстокий" наступ на сході України. Для цього Москва підготувала 2000 танків, 300 тисяч живої сили, 2700 артилерійських систем та інше озброєння.

У той же час аналітики з Інституту вивчення війни повідомили, що ЗС РФ розпочали великий наступ у Луганській області. Аналітики зазначили, що, незважаючи на залучення великих сил, російські війська можуть не досягти своєї мети. Після чого ЗСУ зможуть піти у контрнаступ.