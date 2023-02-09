Работал на РФ: прокуроры вручили подозрение топ-чиновнику подразделения "Укрзализныци"

По версии следствия, подозреваемый собирал и передавал российским спецслужбам информацию о местоположениях объектов украинской критической инфраструктуры.

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Офис генерального прокурора сообщил о подозрении руководителю структурного подразделения компании "Укрзализныця". Его обвиняют в работе на российские спецслужбы. Об этом заявили в пресс-службе ведомства.

По версии следствия, подозреваемый совершал разведывательно-подрывную деятельность в интересах спецслужб РФ. По указаниям куратора он собирал и передавал россиянам информацию о местоположениях объектов украинской критической инфраструктуры.

Кроме того, правоохранители установили, что мужчина разыскивал и собирал данные украинских работников железной дороги, которые были задействованы в обеспечении поставок вооружения и техники по территории Украины. В дальнейшем эту информацию планировали использовать в разведывательной деятельности.

Также устанавливаются другие лица, которые могли быть замешаны в работе на РФ.

Руководителю украинской компании вручили подозрение в государственной измене — ч. 2 ст. 111 Криминального кодекса Украины. В данный момент ему избирают меру пресечения.

Напомним, 8 февраля в Харькове сотрудники СБУ задержали мужчину, который координировал российские обстрелы. По данным следствия, он причастен к ракетным обстрелам города 5 февраля, из-за которых было повреждено здание университета им. Бекетова.

6 февраля в СБУ сообщили, что задержали коллаборантов, которые вели подготовку ракетных ударов по железнодорожных узлах и объектах энергетической инфраструктуры Одессы и Херсона.