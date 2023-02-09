Працював на РФ: прокурори вручили підозру топчиновнику підрозділу "Укрзалізниці"

За версією слідства, підозрюваний збирав та передавав російським спецслужбам інформацію про місцезнаходження об'єктів української критичної інфраструктури.

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Офіс генерального прокурора повідомив про підозру керівнику структурного підрозділу компанії "Укрзалізниця". Його звинувачують у роботі на російські спецслужби. Про це заявили у пресслужбі відомства.

За версією слідства, підозрюваний здійснював розвідувально-підривну діяльність на користь спецслужб РФ. За вказівками куратора він збирав та передавав росіянам інформацію про розташування об'єктів української критичної інфраструктури.

Крім того, правоохоронці встановили, що чоловік розшукував та збирав дані українських працівників залізниці, які були задіяні у забезпеченні постачання озброєння та техніки територією України. Надалі цю інформацію планували використовувати у розвідувальній діяльності.

Також встановлюються інші особи, які могли бути задіяні у роботі на РФ.

Керівнику української компанії вручили підозру у державній зраді – ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України. Наразі йому обирають запобіжний захід.

Нагадаємо, 8 лютого у Харкові співробітники СБУ затримали чоловіка, який координував російські обстріли. За даними слідства, він причетний до ракетних обстрілів міста 5 лютого, через які було пошкоджено будівлю університету ім. Бекетова.

6 лютого в СБУ повідомили, що затримали колаборантів, які вели підготовку ракетних ударів по залізничних вузлах та об'єктах енергетичної інфраструктури Одеси та Херсона.