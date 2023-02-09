"Не видим признаков, что РФ готова к миру": в НАТО рассказали о планах Путина на 2023 год

В НАТО понимают, что если не дать отпор режиму Путина сейчас, то Китай может пойти по подобному сценарию на Тайвани. В Кремле все еще не настроены на мир.

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В Кремле могут начать вести подготовку к новым наступлениям на украинской территории. Нет на сегодня никаких признаков, что они готовы к миру, о чем сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время общей пресс-конференции с госсекретарем США Энтони Блинкеном, пишет The Guardian.

По словам чиновника, Владимир Путин может закончить войну хоть сегодня, если выведет свои оккупационные войска с территории Украины, а после этого начнутся мирные переговоры.

"Но мы не видим признаков, что Россия готова к миру. Напротив, Москва готовится к новым наступлениям. Поэтому мы должны продолжать снабжать Украину вооружением, которое ей нужно, чтобы отвоевать свои территории и воцариться как суверенная, независимая нация", – сказал Йенс Столтенберг.

В НАТО понимают, что Украине нельзя проиграть, иначе это будет трагедия и небезопасно для всего мира. Это даст зеленый свет всем другим авторитарным режимам, которые решат, что можно использовать войну для того, чтобы достичь своих целей. В частности, речь идет про Китай, который, по словам американской разведки, собирается оккупировать Тайвань до 2027 года.

"Пекин внимательно наблюдает и извлекает уроки, которые могут повлиять на его будущие решения" — продолжил генсек НАТО.

Напомним, 30 января Йенс Столтенберг заявил, что Путин не отказался от планов контролировать Украину и готовит РФ к большей войне. Кремль мобилизует 200 тыс. солдат, наращивает производство оружия и покупают больше техники у Ирана и Северной Кореи.

25 января в НАТО назвали условие для наступления мира в Украине. Союзники должны поставлять Киеву больше тяжелой техники, о чем генсек Альянса Йенс Столтенберг заявил в интервью порталу Welt.