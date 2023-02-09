"Не бачимо ознак, що РФ готова до миру": у НАТО розповіли про плани Путіна на 2023 рік

У НАТО розуміють, що якщо не дати відсіч режиму Путіна зараз, то Китай може піти за подібним сценарієм на Тайвані. У Кремлі все ще не налаштовані на мир.

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У Кремлі можуть розпочати підготовку до нових наступів на українській території. Немає на сьогодні жодних ознак, що вони готові до миру, про що повідомив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час спільної пресконференції з держсекретарем США Ентоні Блінкеном, пише The Guardian.

За словами чиновника, Володимир Путін може закінчити війну хоч сьогодні, якщо виведе свої окупаційні війська з території України, а після цього розпочнуться мирні переговори.

"Але ми не бачимо ознак, що Росія готова до миру. Навпаки, Москва готується до нових наступів. Тому ми маємо продовжувати постачати Україну озброєнням, яке їй потрібно, щоб відвоювати свої території і запанувати як суверенна, незалежна нація", – сказав Єнс Столтенберг. .

У НАТО розуміють, що Україні не можна програти, інакше це буде трагедія та небезпека для всього світу. Це дасть зелене світло всім іншим авторитарним режимам, які вирішать, що можна використовувати війну для того, щоб досягти своєї мети. Зокрема йдеться про Китай, який, за словами американської розвідки, збирається окупувати Тайвань до 2027 року.

"Пекін уважно спостерігає та вивчає уроки, які можуть вплинути на його майбутні рішення" — продовжив генсек НАТО.

Нагадаємо, 30 січня Єнс Столтенберг заявив, що Путін не відмовився від планів контролювати Україну і готує РФ до більшої війни. Кремль мобілізує 200 тис. солдатів, нарощує виробництво зброї та купує більше техніки в Ірану та Північної Кореї.

25 січня у НАТО назвали умову для настання миру в Україні. Союзники мають постачати Києву більше важкої техніки, про що генсек Альянсу Єнс Столтенберг заявив в інтерв'ю порталу Welt.