В Кремле могут отдать приказ оккупантам десантироваться вновь под Киевом - ГУР МО

Российские десантники уже столкнулись с украинским отпором во время битвы за Гостомель и новая попытка может оказаться убийственной для них. В украинской разведке успокоили граждан на фоне слухов о наступлении.

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Российское военное руководство может принять решение о том, чтобы высадить десант на новые украинские направления, если они начнут новый этап наступления. Об этом сообщил спикер ГУР МО Андрей Юсов во время телемарафона.

На сегодняшний день угроза действительно существуют, и во время вероятного наступления российские оккупанты могут высадить десант как на южном направлении, так и на северном, отметил представитель разведки.

"Если говорим о классической десантной операции. Такая угроза тоже всегда присутствует – либо с белорусского направления, либо морской десант, если мы говорим об Одессе", – сказал Юсов.

При этом поводов для беспокойства нет, как отмечают представители украинской разведки. Все вероятные угрозы отработаны, и украинские защитники готовы дать отпор.

"Такое решение было бы самоубийственным для россиян. Такой десант будет очень быстро уничтожен на территории Украины. Так же как были колоссальные потери во время начала полномасштабного вторжения в гостомельском аэропорту (Киевская область), когда украинцы нанесли сокрушительные потери захватчикам", — добавил Юсов.

Напомним, 1 февраля в ГУР рассказали, что будет происходить на фронте в феврале и марте. В РФ прекрасно понимают, что международная военная поддержка Украины усиливается. Поэтому оккупанты усиливают наступление, чтобы успеть достичь хоть каких-то успехов.

Также 1 февраля Фокус писал, что в ГУР заявили, что российский "ленд-лиз" сравним с военной помощью нескольких больших стран. По данным аналитиков Oryx, украинские военные "затрофеили" 2755 единиц российской техники.