У Кремлі можуть наказати окупантам десантуватися знову під Києвом, — ГУР МО

Російські десантники вже зіткнулися з українською відсіччю під час битви за Гостомель і нова спроба може виявитися вбивчою для них. В українській розвідці заспокоїли громадян на тлі чуток про наступ.

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Російське військове керівництво може ухвалити рішення про те, щоб висадити десант на нові українські напрямки, якщо вони розпочнуть новий етап наступу. Про це повідомив речник ГУР МО Андрій Юсов під час телемарафону.

На сьогодні загроза справді існує, і під час можливого наступу російські окупанти можуть висадити десант як на південному напрямку, так і на північному, зазначив представник розвідки.

"Якщо говоримо про класичну десантну операцію. Така загроза теж завжди присутня — або з білоруського напрямку, або морський десант, якщо ми говоримо про Одесу", — сказав Юсов.

При цьому підстав для занепокоєння немає, як зазначають представники української розвідки. Усі ймовірні загрози відпрацьовані, й українські захисники готові давати відсіч.

"Таке рішення було б самогубним для росіян. Такий десант буде дуже швидко знищено на території України. Так само як були колосальні втрати під час початку повномасштабного вторгнення в гостомельському аеропорту (Київська область), коли українці завдали нищівних втрат загарбникам", — додав Юсов.

Нагадаємо, 1 лютого в ГУР розповіли, що відбуватиметься на фронті в лютому та березні. У Росії чудово розуміють, що міжнародна військова підтримка України посилюється. Тому окупанти посилюють наступ, щоб встигнути досягти хоч якихось успіхів.

Також 1 лютого Фокус писав, що в ГУР заявили, що російський "ленд-ліз" порівняний з військовою допомогою кількох великих країн. За даними аналітиків Oryx, українські військові "затрофеїли" 2 755 одиниць російської техніки.