"Несмотря на огромные потери РФ в Украине у Путина сейчас нет интереса к дипломатии", — Блинкен

Несмотря на огромные потери российской армии в войне, Путин продолжает настаивать на том, чтобы Украина признала "новые территориальные реалии", заявил госсекретарь США. По его словам, блок НАТО сейчас сильнее и сплоченнее, чем когда-либо.

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Война российского президента Владимира Путина в Украине продолжает оставаться стратегическим провалом, ему также не удалось ослабить НАТО. Об этом на совместном брифинге с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Война президента Путина продолжает оставаться стратегическим провалом. Ему не удалось свергнуть демократически избранное правительство Украины, присоединить Украину к России или сломать волю ее народа. Он проиграл бои за Киев, за Харьков, за Херсон. Его армия несет огромные потери на поле боя, и ему не удалось ослабить наш Альянс и то, что он представляет. На самом деле, этот альянс – НАТО – сильнее и сплоченнее, чем когда-либо», — сказал Блинкен.

Он отметил, что мир должен и дальше поддерживать Украину вооружением, чтобы обеспечить ей помощь, необходимую для защиты своей территории от российской агрессии.

"США пришлют в Украину танки Abrams. Германия обязалась прислать свои танки Leopard и уполномочила других партнеров сделать то же самое. Это произошло после того, как ранее Великобритания объявила об отправке танков Challenger 2 защитникам Украины. На прошлой неделе мы также объявили о 2 новых пакеты помощи, которые предоставят критические средства ПВО и противодействия беспилотникам, чтобы помочь Украине защитить свой народ, в том числе от угрозы, которую представляют БПЛА, поставленные Ираном, мы также предоставляем бронированные машины пехоты и другое оборудование, которое так эффективно использует Украина, например противотанковые ракеты Javelin, артиллерийские боеприпасы и ракеты для предоставленных США HIMARS", — сказал госсекретарь США.

Энтони Блинкен вспомнил слова президента Украины Владимира Зеленского, заявившего, что "дипломатия является единственным способом окончательно прекратить агрессивную войну России и создать путь к миру".

"Очевидно, у президента Путина сейчас нет истинного интереса к дипломатии. Вот что он сказал несколько недель назад: пока Украина не примет "новые территориальные реалии" – в кавычках – не о чем даже говорить. Другими словами, Украина и мир должны каким-то образом смириться" с захватом земли президентом Путиным. Это не должно быть началом для каждой страны мира, заботящейся об уставе ООН и сохранении международного мира и безопасности", — сказал он.

Ранее Фокус сообщал, что в НАТО понимают, что если не дать отпор режиму Путина сейчас, то вскоре Китай может попытаться захватить Тайвань. Генсекретарь Альянса Йенс Столтенберг 9 февраля заявил, что на сегодняшний день нет никаких признаков, что РФ готова к миру.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак пообещал поддерживать Украину и обеспечить военное поражение для Владимира Путина во время состоявшейся 8 февраля встречи с Владимиром Зеленским в Лондоне.