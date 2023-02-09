"Попри величезні втрати РФ в Україні Путін зараз не має інтересу до дипломатії", — Блінкен

Попри величезні втрати російської армії у війні, Путін і далі продовжує наполягати на тому, аби Україна визнала "нові територіальні реалії", заявив держсекретар США. За його словами, блок НАТО зараз сильніший і згуртованіший, ніж будь-коли.

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Війна російського президента Володимира Путіна в Україні і далі залишається стратегічним провалом, йому також не вдалося послабити НАТО. Про це на спільному брифінгу з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом заявив держсекретар США Ентоні Блінкен.

"Війна президента Путіна продовжує залишатися стратегічним провалом. Йому не вдалося повалити демократично обраний уряд України, приєднати Україну до Росії чи зламати волю її народу. Він програв бої за Київ, за Харків, за Херсон. Його армія зазнає приголомшливих втрат на полі бою, і йому не вдалося послабити наш Альянс і те, що він представляє. Насправді цей альянс – НАТО – сильніший і згуртованіший, ніж будь-коли", — сказав Блінкен.

Він наголосив на тому, що світ має і далі підтримувати Україну озброєнням, щоб забезпечити їй безпекову допомогу, необхідну для захисту своєї території від російської агресії.

"США надішлють в Україну танки Abrams. Німеччина зобов’язалася надіслати свої танки Leopard і уповноважила інших партнерів зробити те саме. Це сталося після того, як раніше Велика Британія оголосила про відправку танків Challenger 2 захисникам України. Минулого тижня ми також оголосили про 2 нових пакети допомоги, які нададуть критичні засоби ППО та протидії безпілотникам, щоб допомогти Україні захистити свій народ, зокрема і від загрози, яку представляють БПЛА, поставлені Іраном. Ми також надаємо броньовані машини піхоти та інше обладнання, яке так ефективно використовує Україна, як-от протитанкові ракети Javelin, артилерійські боєприпаси та ракети для наданих США HIMARS", — сказав держсекретар США.

Ентоні Блінкен згадав слова президента України Володимира Зеленського, який заявив, що "дипломатія є єдиним способом остаточно припинити агресивну війну Росії та створити шлях до миру".

"Очевидно, президент Путін зараз не має справжнього інтересу до дипломатії. Ось що він сказав кілька тижнів тому: поки Україна не прийме "нові територіальні реалії" – в лапках – нема про що навіть говорити. Іншими словами, Україна і світ повинні якимось чином змиритися із захопленням землі президентом Путіним. Це не повинно бути початком для кожної країни світу, яка дбає про статут ООН і збереження міжнародного миру та безпеки", — сказав він.

Раніше Фокус повідомляв, що у НАТО розуміють, що якщо не дати відсіч режиму Путіна зараз, то незабаром Китай може спробувати захопити Тайвань. Генсекретар Альянсу Єнс Столтенберг 9 лютого заявив, що на сьогоднішній день немає жодних ознак, що РФ готова до миру.

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак пообіцяв підтримувати Україну і забезпечити військову поразку для Володимира Путіна під час зустрічі з Володимиром Зеленським у Лондоні, яка відбулася 8 лютого.