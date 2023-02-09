"Депутинизация" и окончание войны: Польша назвала условия возвращения РФ в цивилизованный мир

По словам премьер-министра Польши, сейчас Россия стала террористическим государством, и пока эта политика не прекратиться — говорить с террористами не о чем.

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Россия сможет вернуться в группу цивилизованных государств. Однако для этого нужно прекратить агрессивную войну против Украины и провести в стране "депутинизацию". Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в интервью изданию Corriere della Sera.

По его словам, Россия стала террористическим государством, и пока эта политика не прекратится — говорить с террористами не о чем.

"Россия сейчас стала террористическим государством. Ежедневные бомбардировки городов, атаки на гражданские объекты, убийства женщин и детей — масштабы военных преступлений России просто ужасны, и пока это не прекратится, говорить не о чем", — отметил он.

Что касается "депутинизации", то это должны совершить сами россияне, сказал польский премьер. Моравецкий считает, что после этого отношения между Россией и ЕС могут стать другими.

"Именно сами россияне должны демонтировать эту квазитоталитарную систему, созданную президентом Путиным. Тогда появится надежда на другое будущее отношений между Россией и ЕС", — добавил политик.

Однако Матеуш Моравецкий также предупредил, что спустя год после полномасштабного вторжения в Украину возвращение к довоенному состоянию невозможно. По его словам, тактика Германии по сдерживанию РФ с помощью коммерческих отношений и ее убежденность в том, что не "стоит раздражать медведя", была ошибочной.

"Хочется верить, что отправка немецким правительством танков в Украину является свидетельством изменения в восприятии России, и что Германия продолжит сотрудничать с Польшей для обеспечения безопасности и стабильности Европы", — заявил премьер-министр.

Напомним, 2 февраля глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что РФ готовит отчеты для международного сообщества на годовщину вторжения в Украину. По его словам, это контрмеры к "задуманному антироссийскому шабашу" Запада и Украины.

24 января Лавров похвастался, что Москва подписала безвизовый режим с маленькой африканской страной Эсватини.