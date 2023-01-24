В РФ похвастались подписанием дипломатического безвиза с карликовой африканской страной

В ходе встречи Лавров передал королю Эсватини Мсвати III приглашение на саммит "Россия — Африка" от президента РФ Владимира Путина.

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Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил о подписании безвизового режима с маленькой африканской страной Эсватини. Об этом дипломат заявил по итогам встречи с премьер-министром страны Тули Дладлой, сообщает EADaily.

Во время встречи глава российского внешнеполитического ведомства передал королю страны Мсвати III приглашение на саммит "Россия — Африка" от президента РФ Владимира Путина. При это Лавров назвал Эсватини "настоящим другом России" и заявил, что руководство страны будет очень ждать предстоящий саммит, который должен состоятся в Санкт-Петербурге.

"Очень рассчитываем, что наши друзья из Африканского союза в своих контактах с западными странами в полной мере будут учитывать реальное положение дел в Украине", — отметил Лавров.

Страна Эсватини является небольшим африканском государством, население которого составляет около 1,2 млн человек. Последние 30 лет им управляет Король Мсвати III.

Напомним, ранее Фокус сообщал, что в отчете Института изучения войны (ISW) специалисты объяснили, зачем глава МИД РФ Сергей Лавров заговорил о "геноциде россиян".

Кроме того, Фокус также информировал, что Лавров ранее заявил, что его страна не собирается вести переговоры с Украиной относительно вывода своих войск из оккупированных украинских территорий.