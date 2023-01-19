Решение "российского вопроса": в ISW объяснили, зачем Лавров заговорил о геноциде

По мнению аналитиков, в России пытаются подготовить своих граждан к затяжной войне с Украиной.

Related video

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявляет об угрозе со стороны Запада и Украины, обвиняя их в геноциде, чтобы оправдать военную агрессию Российской Федерации в глазах россиян. Об этом идет речь в отчете Института изучения войны (ISW) от 18 января.

"Лавров обвинил Запад в создании коалиции европейских стран, чтобы использовать Украину в качестве марионетки в войне, направленной на решение "российского вопроса", точно так же, как Адольф Гитлер искал "окончательное решение" для искоренения еврейского населения Европы", — отмечают в ISW.

Эксперты считают, что подобными аналогиями глава МИД РФ пытается убедить внутреннюю аудиторию в том, что российско-украинская война является столь же жизненно важной для них, как вторжение нацистской Германии в СССР во время Второй мировой войны.

В отчете говорится, что таким образом в Кремле готовят своих граждан к затяжной войне с Украиной. С этой же целью Лавров приравнивает стремление союзников Украины к стратегическому поражению РФ к геноциду россиян.

В ISW назвали подобную риторику министра "смехотворной", указав на то, что официальные украинские лица и их западные партнеры не заявляли о намерении вторгнутся на территорию Российской Федерации.

Лавров также продолжает настаивать на том, что Москва не будет вести диалог с Владимиром Зеленским, аргументируя это тем, что за принятие решений в Украине отвечает Запад. При этом глава МИД РФ назвал "ерундой" высказывания западных официальных лиц о необходимости участии в переговорах Украины.

Напомним, что 18 января, во время мероприятия, посвященного 80-летию прорыва блокады Ленинграда, Владимир Путин заявил, что Российская Федерация начала войну в Украине, чтобы ее завершить. Российский президент также добавил, что хотел "защитить" жителей Донецкой и Луганской областей,

Еще Фокус писал о том, зачем экс-нардеп от ОПЗЖ Виктор Медведчук 16 января опубликовал пропагандистскую статью об Украине. По мнению аналитиков ISW, в Кремле не отказались от плана поставить обвиняемого в госизмене Медведчука во главе правительства Украины.