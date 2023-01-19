Вирішення "російського питання": в ISW пояснили, навіщо Лавров заговорив про геноцид

На думку аналітиків, у Росії намагаються підготувати своїх громадян до затяжної війни з Україною.

Related video

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявляє про загрозу з боку Заходу та України, звинувачуючи їх у геноциді, щоб виправдати військову агресію Російської Федерації в очах росіян. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW) від 18 січня.

"Лавров звинуватив Захід у створенні коаліції європейських країн, щоб використовувати Україну як маріонетку у війні, спрямовану на вирішення "російського питання",, так само як Адольф Гітлер шукав "остаточне рішення" для викорінення єврейського населення Європи", — зазначають в ISW.

Експерти вважають, що подібними аналогіями глава МЗС РФ намагається переконати внутрішню аудиторію в тому, що російсько-українська війна є такою ж життєво важливою для них, як вторгнення нацистської Німеччини до СРСР під час Другої світової війни.

У звіті йдеться про те, що таким чином у Кремлі готують своїх громадян до затяжної війни з Україною. З цією метою Лавров прирівнює прагнення союзників України до стратегічної поразки РФ до геноциду росіян.

В ISW назвали подібну риторику міністра "сміховинною", вказавши на те, що офіційні українські особи та їхні західні партнери не заявляли про намір вторгнутися на територію Російської Федерації.

Лавров також продовжує наполягати на тому, що Москва не вестиме діалог з Володимиром Зеленським, аргументуючи це тим, що за ухвалення рішень в Україні відповідає Захід. При цьому глава МЗС РФ назвав "нісенітницею" висловлювання західних офіційних осіб про необхідність участі в переговорах України.

Нагадаємо, що 18 січня, під час заходу, присвяченого 80-річчю прориву блокади Ленінграда, Володимир Путін заявив, що Російська Федерація розпочала війну в Україні, щоб її завершити. Російський президент також додав, що хотів "захистити" жителів Донецької та Луганської областей,

Ще Фокус писав про те, навіщо екснардеп від ОПЗЖ Віктор Медведчук 16 січня опублікував пропагандистську статтю про Україну. На думку аналітиків ISW, у Кремлі не відмовилися від плану поставити обвинуваченого у держзраді Медведчука на чолі уряду України.