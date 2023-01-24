В РФ похвалилися підписанням дипломатичного безвізу з карликовою африканською країною

У процесі зустрічі Лавров передав королю Есватіні Мсваті ІІІ запрошення на саміт "Росія — Африка" від президента РФ Володимира Путіна.

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Глава Міністерства закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив про підписання безвізового режиму з маленькою африканською країною Есватіні. Про це дипломат заявив за підсумками зустрічі з прем'єр-міністром країни Тулі Дладлою, повідомляє EADaily.

Під час зустрічі глава російського зовнішньополітичного відомства передав королю країни Мсваті III запрошення на саміт "Росія — Африка" від президента РФ Володимира Путіна. При цьому Лавров назвав Есватіні "справжнім другом Росії" і заявив, що керівництво країни дуже чекатиме на майбутній саміт, який має відбутися в Санкт-Петербурзі.

"Дуже розраховуємо, що наші друзі з Африканського союзу у своїх контактах із західними країнами повною мірою враховуватимуть реальний стан справ в Україні", — зазначив Лавров.

Країна Есватіні є невеликою африканською державою, населення якої складає приблизно 1,2 млн осіб. Останні 30 років нею керує Король Мсваті III.

Нагадаємо, раніше Фокус повідомляв, що у звіті Інституту вивчення війни (ISW) фахівці пояснили, навіщо глава МЗС РФ Сергій Лавров заговорив про "геноцид росіян".

Крім того, Фокус також поінформував, що Лавров раніше заявив, що його країна не має наміру вести переговори з Україною щодо виведення своїх військ з окупованих українських територій.