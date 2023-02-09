"Депутінізація" та закінчення війни: Польща назвала умови повернення РФ у цивілізований світ

За словами прем'єр-міністра Польщі, зараз Росія стала терористичною державою, і поки ця політика не припиниться — говорити з терористами нема про що.

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Росія зможе повернутися до групи цивілізованих держав. Однак для цього потрібно припинити агресивну війну проти України та провести в країні "депутінізацію". На цьому наголосив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький в інтерв'ю виданню Corriere della Sera.

За його словами, Росія стала терористичною державою, і поки ця політика не припиниться — говорити з терористами нема про що.

"Росія зараз стала терористичною державою. Щоденні бомбардування міст, атаки на цивільні об'єкти, вбивства жінок і дітей — масштаби воєнних злочинів Росії просто жахливі, і поки це не припиниться, говорити нема про що", — зазначив він.

Щодо "депутінізації", то це мають зробити самі росіяни, сказав польський прем'єр. Моравецький вважає, що після цього відносини між Росією та ЄС можуть стати іншими.

"Саме самі росіяни мають демонтувати цю квазітоталітарну систему, створену президентом Путіним. Тоді з'явиться надія на інше майбутнє відносин між Росією та ЄС", — додав політик.

Однак Матеуш Моравецький також попередив, що через рік після повномасштабного вторгнення в Україну повернення до довоєнного стану неможливе. За його словами, тактика Німеччини щодо стримування РФ за допомогою комерційних відносин та її переконаність у тому, що не "варто дратувати ведмедя", була помилковою.

"Хочеться вірити, що відправка німецьким урядом танків в Україну є доказом зміни у сприйнятті Росії, і що Німеччина продовжить співпрацювати з Польщею для забезпечення безпеки та стабільності Європи", — заявив прем'єр-міністр.

Нагадаємо, 2 лютого глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що РФ готує звіти для міжнародної спільноти на річницю вторгнення в Україну. За його словами, це контрзаходи до "задуманого антиросійського шабашу" Заходу та України.

24 січня Лавров похвалився, що Москва підписала безвізовий режим із маленькою африканською країною Есватіні.