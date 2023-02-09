ВСУ в районе Крменной уничтожили первую БМПТ "Терминатор" и повредили два танка ВС РФ (фото)

Боевая машина "Терминатор" предназначена для эффективного подавления живой силы и уничтожения на ходу и с места вражеских танков, БМП и других высокозащищенных целей.

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Вооруженные силы Украины уничтожили российскую боевую машину поддержки танков "Терминатор" в Луганской области. Об этом рассказал глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

Он отметил, что недавно оккупанты хвастались в эфире пропагандистов о том, что БМПТ "Терминатор" почти невозможно уничтожить. Вероятно, техника была ликвидирована в районе в Кременной.

"Кременские леса страшны… особенно к настоящей российской заразе", — написал Гайдай.

Кроме того, в издании Defence Express отмечают, что вместе с "Терминатором" были подбиты два танка ВС РФ: Т-90М с минным тралом и Т-80 БВМ.

Впервые о том, что российские войска используют эту БМПТ на войне в Украине, стало известно в апреле 2022-го. Тогда эшелон с техникой был замечен в Брянской области. На фронте оккупанты применяют до 10 единиц таких машин.

Что известно о "Терминаторе"?

БМПТ "Терминатор" — российская боевая машина поддержки танков, которая предназначена для работы в составе танковых формирований с целью поражения противотанковых средств противника: для эффективного подавления живой силы, оснащенной гранатометами, противотанковыми комплексами, стрелковым оружием. Есть также возможность поражать на ходу и с места танки, БМП и другие высокозащищенные цели.

Несколько "Терминаторов" Россия применяла в составе 90-й танковой дивизии в районе Северодонецка Луганской области, а несколько единиц были повреждены в ходе обстрела.

Напомним, 9 февраля украинские военные рассказали, что в районе Угледара уничтожили пехоту и технику ВС РФ. ВСУ наносили удары с помощью артиллерии, и корректировали удары с помощью дронов.

Ранее, 27 мая, украинский журналист Юрий Бутусов показал, как российские танки и БМПТ "Терминатор" обстреливают трассу Бахмут-Лисичанск. Тогда российские БМПТ впервые попали на фото во время боя. Однако бронетехника ВС РФ бежала с позиций после начала работы украинской артиллерии по ним.