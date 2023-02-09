ЗСУ в районі Кремінної знищили першу БМПТ "Термінатор" та пошкодили два танки ЗС РФ (фото)

Бойова машина "Термінатор" призначена для ефективного придушення живої сили та знищення на ходу та з місця ворожих танків, БМП та інших високозахищених цілей.

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Збройні Сили України знищили російську бойову машину підтримки танків "Термінатор" у Луганській області. Про це розповів голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

Він зазначив, що нещодавно окупанти вихвалялися в ефірі пропагандистів про те, що БМПТ "Термінатор" майже неможливо знищити. Ймовірно, техніку ліквідували в районі у Кремінної.

"Кремінські ліси страшні... особливо до справжньої російської зарази", — написав Гайдай.

Крім того, у виданні Defence Express зазначають, що разом з "Термінатором" підбито два танки ЗС РФ: Т-90М з мінним тралом та Т-80 БВМ.

Вперше про те, що російські війська використовують цю БМПТ на війні в Україні, стало відомо у квітні 2022-го. Тоді ешелон із технікою помітили у Брянській області. На фронті окупанти застосовують до 10 одиниць таких машин.

Що відомо про "Термінатор"?

БМПТ "Термінатор" — російська бойова машина підтримки танків, яка призначена для роботи у складі танкових формувань з метою ураження протитанкових засобів супротивника: для ефективного придушення живої сили, оснащеної гранатометами, протитанковими комплексами, стрілецькою зброєю. Є також можливість вражати на ходу та з місця танки, БМП та інші високозахищені цілі.

Декілька "Термінаторів" Росія застосовувала у складі 90-ї танкової дивізії в районі Сєвєродонецька Луганської області, а кілька одиниць було пошкоджено під час обстрілу.

Нагадаємо, 9 лютого українські військові розповіли, що в районі Вугледара знищили піхоту та техніку ЗС РФ. ЗСУ завдавали ударів за допомогою артилерії, і коригували удари за допомогою дронів.

Раніше, 27 травня, український журналіст Юрій Бутусов показав, як російські танки та БМПТ "Термінатор" обстрілюють трасу Бахмут-Лисичанськ. Тоді російські БМПТ уперше потрапили на фото під час бою. Проте бронетехніка ЗС РФ бігла з позицій після початку роботи української артилерії за ними.