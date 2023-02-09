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Воєнний фокус Російсько-українська війна

ЗСУ в районі Кремінної знищили першу БМПТ "Термінатор" та пошкодили два танки ЗС РФ (фото)

БМПТ "Термінатор", знищення, ЗСУ, Луганська область
БМПТ "Термінатор"

Бойова машина "Термінатор" призначена для ефективного придушення живої сили та знищення на ходу та з місця ворожих танків, БМП та інших високозахищених цілей.

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Збройні Сили України знищили російську бойову машину підтримки танків "Термінатор" у Луганській області. Про це розповів голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

Він зазначив, що нещодавно окупанти вихвалялися в ефірі пропагандистів про те, що БМПТ "Термінатор" майже неможливо знищити. Ймовірно, техніку ліквідували в районі у Кремінної.

"Кремінські ліси страшні... особливо до справжньої російської зарази", — написав Гайдай.

Крім того, у виданні Defence Express зазначають, що разом з "Термінатором" підбито два танки ЗС РФ: Т-90М з мінним тралом та Т-80 БВМ.

Вперше про те, що російські війська використовують цю БМПТ на війні в Україні, стало відомо у квітні 2022-го. Тоді ешелон із технікою помітили у Брянській області. На фронті окупанти застосовують до 10 одиниць таких машин.

Що відомо про "Термінатор"?

БМПТ "Термінатор" — російська бойова машина підтримки танків, яка призначена для роботи у складі танкових формувань з метою ураження протитанкових засобів супротивника: для ефективного придушення живої сили, оснащеної гранатометами, протитанковими комплексами, стрілецькою зброєю. Є також можливість вражати на ходу та з місця танки, БМП та інші високозахищені цілі.

Декілька "Термінаторів" Росія застосовувала у складі 90-ї танкової дивізії в районі Сєвєродонецька Луганської області, а кілька одиниць було пошкоджено під час обстрілу.

Нагадаємо, 9 лютого українські військові розповіли, що в районі Вугледара знищили піхоту та техніку ЗС РФ. ЗСУ завдавали ударів за допомогою артилерії, і коригували удари за допомогою дронів.

Раніше, 27 травня, український журналіст Юрій Бутусов показав, як російські танки та БМПТ "Термінатор" обстрілюють трасу Бахмут-Лисичанськ. Тоді російські БМПТ уперше потрапили на фото під час бою. Проте бронетехніка ЗС РФ бігла з позицій після початку роботи української артилерії за ними.