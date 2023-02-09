"Меняют нелояльных офицеров": доброволец рассказал о проблемах в армии Беларуси (видео)

По словам бойца полка имени Кастуся Калиновского Дениса Урбановича, в прошлом году в некоторых воинских частях назревал бунт. Белорусское командование заменило офицеров, которые не выполняют приказы Александра Лукашенко.

Related video

Многие белорусы поддерживают Украину в противостоянии с российским агрессором, часть военных выступают против вовлечения в боевые действия. Об этом рассказал глава общественной организации "Молодой фронт" и боец полка имени Кастуся Калиновского Денис Урбанович на круглом столе "Белорусская Платформа: публичный разговор о будущем" 8 февраля в Киеве.

По словам одного из офицеров элитной воинской части, с которым общался Урбанович, в сентябре 2022 года в 3-4 воинских частях мог подняться бунт. Власти Беларуси решили заменить тех, кто способен не подчиняться приказам Александра Лукашенко.

"Лукашенко это все подытожил и понял, Россия так же поняла. Они быстренько заменили весь офицерский состав", – рассказал белорусский общественник.

Присутствующий на круглом столе аналитик и эксперт Украинского института будущего Игорь Тышкевич заявил, что первоочередной задачей Украины является недопущение прямого участия Беларуси в войне.

"В состоянии войны Украина может думать о будущем, но должна решать срочные вопросы. Неотложный интерес здесь и сегодня – чтобы Беларусь не вступала в войну, потому что это отвлекает определенную часть сил и средств на борьбу у границы", — прокомментировал специалист.

По его оценкам, армия Беларуси не вступила в полномасштабную войну с Украиной на стороне агрессора из-за настроений населения и страха Лукашенко потерять власть.

Руководитель Благотворительного Фонда "Свободная Беларусь" Алексей Францкевич считает, что Беларусь перестанет угрожать Украине, если "перестанет быть доминионом российской империи".

Для этого после поражения Москвы в Украине нужно деоккупировать Беларусь и организовать там движение сопротивления марионеточному режиму Лукашенко.

Организатор круглого стола "Белорусская Платформа: публичный разговор о будущем" — общественная организация "Агентство развития демократии и информационных свобод".

Участники дискуссии подчеркивали, что территория Беларуси используется РФ для постоянных обстрелов Украины.

Эксперты обговаривали условия, при которых Беларусь перестанет быть источником угроз и восстановление добрососедских отношений с Украиной.

Напомним, что по данным мониторинговой группы "Беларускі Гаюн", российские военные оставили авиацию в Беларуси после завершения совместных воздушных учений. Наблюдатели видели около 4 ЗРК С-300 и С-400 в районе Зябровки.

Лукашенко 30 января прилетал в Зимбабве с государственным визитом. Его встречал президент страны Эммерсон Мнангагва, на политиков надели бусы из цветов и приветствовали игрой на барабанах.