РФ сохраняет авиацию в Беларуси несмотря на объявление о завершении учений, – наблюдатели

Если РФ не начнет возвращать на свои базы самолеты и вертолеты, то это может означать, что они решили усилить свое присутствие в Беларуси, отмечает "Беларускі Гаюн".

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После завершения совместных авиационных учений РФ и Беларуси, Москва не возвращает назад авиацию. Об этом сообщает мониторинговая группа "Беларускі Гаюн".

В рамках совместных учений ВС РФ и ВС Беларуси були переброшены вертолеты и самолеты на белорусские аэродромы. Как отмечают обозреватели, 8 вертолетов начали передислокацию на пункты дислокации в РФ.

Если в ближайшее время РФ не начнет переброску другой техники на пункты постоянной дислокации, то это будет означать, что они решили усилить свою авиационное присутствие. При этом официально в Кремле могут объяснить это как намеренным усилением совместной авиационной группировки войск Беларуси и России.

Также по территории Беларуси продолжает фиксироваться переброска техники российской армии. Были замечены не менее 4 ЗРК С-300/С-400 в районе Зябровки Отдельные колонны техники зафиксированы в Минске, в Мозыре и в районе границы с РФ.

Напомним, с 1 февраля ВС Беларуси начали самостоятельно управлять ОТРК "Искандер" с крылатыми и баллистическими ракетами.

2 февраля генерал-лейтенант Александр Павлюк заявил, что ВС РФ перебрасывают войска в Беларусь для подготовки и обучения личного состава.