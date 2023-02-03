РФ зберігає авіацію в Білорусі, незважаючи на оголошення про завершення навчань, – спостерігачі

Якщо РФ не почне повертати на свої бази літаки та гелікоптери, то це може означати, що вони вирішили посилити свою присутність у Білорусі, зазначає "Беларускі Гаюн".

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Після завершення спільних авіаційних навчань РФ та Білорусі, Москва не повертає назад авіацію. Про це повідомляє моніторингова група "Беларускі Гаюн".

У межах спільних навчань ЗС РФ та ЗС Білорусі було перекинуто гелікоптери та літаки на білоруські аеродроми. Як зазначають оглядачі, 8 вертольотів розпочали передислокацію на пункти дислокації в РФ.

Якщо найближчим часом РФ не почне перекидання іншої техніки на пункти постійної дислокації, це означатиме, що вони вирішили посилити свою авіаційну присутність. При цьому офіційно в Кремлі можуть пояснити це як навмисне посилення спільного авіаційного угруповання військ Білорусі та Росії.

Також по території Білорусі продовжує фіксуватися перекидання техніки російської армії. Було помічено не менше 4 ЗРК С-300/С-400 в районі Зябрівки. Окремі колони техніки зафіксовані в Мінську, в Мозирі та в районі кордону з РФ.

Нагадаємо, з 1 лютого ЗС Білорусі почали самостійно керувати ОТРК "Іскандер" із крилатими та балістичними ракетами.

2 лютого генерал-лейтенант Олександр Павлюк заявив, що ЗС РФ перекидають війська в Білорусь для підготовки та навчання особового складу.