"Замінюють нелояльних офіцерів": доброволець розповів про проблеми в армії Білорусі (відео)

За словами бійця полку імені Кастуся Калиновського Дениса Урбановича, минулого року у деяких військових частинах назрівав бунт. Білоруське командування замінило офіцерів, які не виконують наказів Олександра Лукашенка.

Related video

Багато білорусів підтримують Україну у протистоянні з російським агресором, частина військових виступає проти залучення до бойових дій. Про це розповів голова громадської організації "Молодий фронт" та боєць полку імені Кастуся Калиновського Денис Урбанович на круглому столі "Білоруська Платформа: публічна розмова про майбутнє" 8 лютого у Києві.

За словами одного з офіцерів елітної військової частини, з яким спілкувався Урбанович, у вересні 2022 року у 3-4 військових частинах міг здійнятися бунт. Влада Білорусі вирішила замінити тих, хто здатний не підкорятися наказам Олександра Лукашенка.

"Лукашенко це все підсумував та зрозумів, Росія так само зрозуміла. Вони швиденько замінили весь офіцерський склад", — розповів білоруський громадський діяч.

Присутній на круглому столі аналітик та експерт Українського інституту майбутнього Ігор Тишкевич заявив, що першочерговим завданням України є недопущення прямої участі Білорусі у війні.

"У стані війни Україна може думати про майбутнє, але має розв'язувати термінові питання. Невідкладний інтерес тут і сьогодні — щоб Білорусь не вступала у війну, бо це відволікає певну частину сил та засобів на боротьбу біля кордону", — прокоментував фахівець.

За його оцінками, армія Білорусі не вступила у повномасштабну війну з Україною на боці агресора через настрої населення і страх Лукашенка втратити владу.

Керівник Благодійного фонду "Вільна Білорусь" Олексій Францкевич вважає, що Білорусь перестане загрожувати Україні, якщо "перестане бути домініоном російської імперії".

Для цього після поразки Москви в Україні потрібно деокупувати Білорусь та організувати там рух опору маріонетковому режиму Лукашенка.

Організатор круглого столу "Білоруська Платформа: публічна розмова про майбутнє" — громадська організація "Агентство розвитку демократії та інформаційних свобод".

Учасники дискусії наголошували, що територія Білорусі використовується РФ для постійних обстрілів України.

Експерти обговорювали умови, за яких Білорусь перестане бути джерелом загроз та відновлення добросусідських відносин з Україною.

Нагадаємо, що за даними моніторингової групи "Беларускі Гаюн", російські військові залишили авіацію у Білорусі після завершення спільних повітряних навчань. Спостерігачі бачили близько 4 ЗРК С-300 та С-400 у районі Зябрівки.

Лукашенко 30 січня прилітав у Зімбабве з державним візитом. Його зустрічав президент країни Еммерсон Мнангагва, на політиків одягли намисто з квітів та вітали грою на барабанах.