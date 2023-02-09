Оккупанты уже дважды в день обстреляли Марганец, ранен ребенок, — ОВА

В результате вражеского обстрела пострадали три человека. Среди них 12-летняя девочка.

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Российские оккупанты сегодня, 9 февраля, дважды обстреляли из тяжелой артиллерии город Марганец на Днепропетровщине. В результате ранения получили трое мирных жителей. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

"От вражеского огня пострадала 12-летняя девочка и две женщины — 52 и 60 лет. В настоящее время они доставлены в медицинские учреждения. Им оказывается необходимая помощь. Повреждены 10 домов, 4 хозяйственные сооружения, несколько солнечных панелей, линии электропередач, газопровод и водопровод", – проинформировал Лисак.

Он добавил, что в настоящее время информация о масштабах разрушений уточняется. На местах "прилетов" работают специалисты экстренных служб.

Также этой ночью, 9 февраля, российские оккупанты обстреляли из артиллерии еще один город на Днепропетровщине — Никополь. В результате удара тяжелой артиллерии погиб гражданский и повреждены 16 домов. В результате обстрела также разбито 7 хозяйственных сооружений, одно — разрушено полностью. Удар задел два автомобиля, электросети и газопровод.

8 февраля ВС РФ обстреляли Чугуевский район Харьковской области. Пятеро человек ранены, 10-летний мальчик госпитализирован в состоянии средней тяжести. Позже госпитализировали еще 47-летнюю женщину с минно-взрывной травмой.