ВС РФ ночью обстреляли жилой квартал Никополя, есть погибший, — облсовет (фото)

В результате удара тяжелой артиллерии погиб гражданский и повреждены 16 домов.

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Ночью российские оккупанты ударили по Никополю из артиллерии и попали по жилому кварталу. Погиб 37-летний мужчина. Об этом сообщил в соцсетях Николай Лукащук, глава Днепропетровского областного совета.

"В результате атаки по меньшей мере 16 жилых домов и одно частное предприятие повреждены", — рассказал глава ДОР.

Впоследствии обстрела также разбито 7 хозяйственных сооружений, одно — разрушено полностью. Удар задел два автомобиля, электросети и газопровод. Идет обследование территории обстрела.

[ + – ] Последствия удара по тяжелой артиллерии в Никополе [ + – ] Последствия удара по тяжелой артиллерии в Никополе

"Российские изверги будут отвечать за все свои преступления", — пообещал Лукащук.

Напомним, вчера, 8 февраля, ВС РФ обстреляли Харьковщину. В Варваровке и Волчанске Чугуевского района пострадали гражданские. Известно о пяти раненых, среди которых мальчик 10 лет. Его и других пострадавших госпитализировали.

7 февраля, как сообщал Фокус, бойцы 93-й ОМБр "Холодный Яр" спасли гражданскому жизнь в Бахмуте. Оккупанты обстреливали город из артиллерии и попали в жилой дом. Украинские защитники услышали крики пожилой женщины и отправились на спасение. Оказалось, ее сыну оторвало кисть и раскрошило ногу. Раненому оказали медицинскую помощь и организовали эвакуацию.

Также 7 февраля Фокус писал об обстреле Никополя. Тогда в результате атаки российских оккупантов 60 тысяч местных жителей остались без воды. За ночь вражеская армия выпустила не менее 40 снарядов по городу.