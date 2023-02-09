ЗС РФ вночі обстріляли жилий квартал Нікополя, є загиблий, — облрада (фото)

Внаслідок удару важкої артилерії загинув цивільний та пошкоджено 16 будинків.

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Вночі російські окупанти вдарили по Нікополю з артилерії та поцілили по жилому кварталу. Загинув 37-річний чоловік. Про це повідомив у соцмережах Микола Лукащук, очільник Дніпропетровської обласної ради.

"В результаті атаки щонайменше 16 житлових будинків і одне приватне підприємство понівечено", — розповів голова ДОР.

Внаслідок обстрілу також потрощено 7 господарських споруд, одна — зруйнована повністю. Удар зачепив дві автівки, електромережі та газогін. Триває обстеження території обстрілу.

[ + – ] Наслідки удару з важкої артилерії у Нікополі [ + – ] Наслідки удару з важкої артилерії у Нікополі

"Російські нелюди відповідатимуть за всі свої злочини", — пообіцяв Лукащук.

Нагадуємо, вчора, 8 лютого, ЗС РФ обстріляли Харківщину. У Варварівці та Вовчанську Чугуївського району постраждали цивільні. Відомо про п’ятьох поранених, серед яких хлопчик 10 років. Його та інших постраждалих госпіталізували.

7 лютого, як повідомляв Фокус, бійці 93-ї ОМБр "Холодний Яр" врятували життя цивільному у Бахмуті. Окупанти обстрілювали місто з артилерії та влучили у жилий будинок. Українські захисники почули крики літньої жінки та вирушили на порятунок. Виявилося, її сину відірвало кисть та розтрощило ногу. Пораненому надали домедичну допомогу та організували евакуацію.

Також 7 лютого Фокус писав про обстріл Нікополя. Тоді внаслідок атаки російських окупантів 60 тисяч місцевих мешканців залишилися без води. За ніч ворожа армія випустила щонайменше 40 снарядів по місту.