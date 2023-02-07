Стікав кров'ю: українські військові у Бахмуті врятували цивільного після обстрілу (фото)

Чоловік лежав у себе вдома коли військовослужбовці прийшли надати домедичну допомогу, розповіли у Сухопутних військах ЗСУ.

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Бійці 93-ї ОМБР "Холодний Яр" почули крики літньої жінки та врятували її пораненого сина. Про це повідомили у соцмережах Сухопутні війська ЗСУ.

Вчора, 6 лютого, російські війська продовжували штурмувати українські позиції. Окупанти обстрілювали Бахмут з артилерії та влучили у цивільний будинок. Бійці 93-ї бригади стали свідками обстрілу та вирушили на допомогу. В сусідньому дворі голосила жінка. Як виявилось, її сину відірвало кисть та розтрощило ногу.

"Чоловік лежав у домі і стікав кров‘ю. Зв‘язку, аби викликати медиків, у людей не було, можливості відвезти пораненого до лікарні також", — розповіли Сухопутні війська ЗС України.

Українські армійці надали цивільному чоловіку домедичну допомогу та організували його евакуацію.

24 лютого 2022 року Фокус писав, що військові 93-ї ОМБР "Холодний Яр" взяли в полон перших російських військових. Двоє окупантів з 91701 Ямпільського мотострілецького полку стали першими полоненими з повномасштабного вторгнення Росії. У генштабі ЗСУ зазначили, що особливо відзначилися саме бійці 93-ї бригади.

Сьогодні, 7 лютого, журналісти показали роботу артилеристів "Градами". Підрозділ однієї з бригад морської піхоти відпрацьовує по позиціях РФ щодня. Бійці поділились, що дії вже доведені до автоматизму. Наразі вони виконують завдання на Донеччині.