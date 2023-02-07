"Реактивна пошта ЗСУ": журналісти показали роботу артилеристів із РСЗВ "Град" (фото)

Підрозділ однієї з бригад морської піхоти щодня відпрацьовують по позиціях ЗС РФ у Донецькій області. Бійці кажуть, що їхні дії доведені практично до повного автоматизму.

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Реактивно-артилерійський підрозділ однієї з бригад морської піхоти ЗСУ щодня знищують російські сили. Про це повідомляється в репортажі АрміяInform.

Командир взводу батареї старший лейтенант Володимир за розподілом потрапив до бригади морської піхоти. Перед повномасштабним вторгненням РФ в Україну боєць уже воював на сході, де здобув багато досвіду. Володимиру досвід боїв допоміг у звільненні півдня України. Наразі вони виконують завдання на Донеччині.

Підрозділ підтримує українську піхоту на передових позиціях. Цілями "Градів" стають укріплення, техніка та жива сила російських окупантів. Наводять на ціль РСЗВ безпілотники.

"Аеророзвідка передає координати цілей, а ми, зі свого боку, ці дані обробляємо і відпрацьовуємо по них. Нещодавно наші розрахунки працювали по ворожій батареї "Градів", колоні з 10 одиницями техніки та піхоти, яка рухалася в бік українських позицій. Результатом наших дій стало багато спаленої техніки ворога", — розповів Володимир.

Водночас екіпаж постійно маневрує після ударів, щоб ЗС РФ не встигли вдарити у відповідь. Здебільшого, як каже інший командир екіпажу Дмитро, вони ведуть стрілянину з "Градів" ракетами з дальністю у 20 км, інколи спеціальними боєприпасами з подвоєною дальністю.

Щоб підготувати "Град" до ударів, потрібно враховувати топогеодезичні, метеорологічні, балістичні та інші показники.

Нагадаємо, в Україні створили мобільні РСЗВ на базі пікапів Toyota для охорони кордону.

Також в ЗСУ є пікапи Ford Raptor із встановленими на них авіаракетами С-8.