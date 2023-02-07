"Реактивная почта ВСУ": журналисты показали работу артиллеристов из РСЗО "Град" (фото)

Подразделение одной из бригад морской пехоты ежедневно отрабатывают по позициям ВС РФ в Донецкой области. Бойцы говорят, что их действия доведены практически до полного автоматизма.

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Реактивно-артиллерийское подразделение одной из бригад морской пехоты ВСУ каждый день уничтожают российские силы. Об этом сообщается в репортаже "АрміяInform".

Командир взвода батареи старший лейтенант Владимир по распределению попал в бригаду морской пехоты. Перед полномасштабным вторжением РФ в Украину боец уже воевал на востоке, где получил много опыта. Владимиру опыт боев помог при освобождении юга Украины. Сейчас они выполняют задачи в Донецкой области.

Подразделение поддерживает украинскую пехоту на передовых рубежах. Целями "Градов" становятся укрепления, техника и живая сила российских оккупантов. Наводят на цель РСЗО беспилотники.

"Аэроразведка передает координаты целей, а мы, со своей стороны, эти данные обрабатываем и отрабатываем по них. Недавно наши расчеты работали по вражеской батарее "Градов", колоне с 10 единицами техники и пехоты, которая двигалась в сторону украинских позиций. Результатом наших действий стало много сожженой техники врага", — рассказал Владимир.

Вместе с тем экипаж постоянно маневрирует после ударов, чтобы ВС РФ не успели ударить в ответ. В основном, как говорит другой командир экипажа Дмитрий, они ведут стрельбу из "Градов" ракетами с дальностью в 20 км, иногда специальными боеприпасами с удвоенной дальностью.

Чтобы подготовить "Град" к ударам нужно учитывать топогеодезические, метеорологические, баллистические и другие показатели.

Напомним, в Украине создали мобильные РСЗО на базе пикапов Toyota для охраны границы.

Также в ВСУ есть пикапы Ford Raptor с установленными на них авиаракетами С-8.