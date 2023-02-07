Истекал кровью: украинские военные в Бахмуте спасли гражданского после обстрела (фото)

Мужчина лежал у себя дома, когда военнослужащие пришли оказать медицинскую помощь, рассказали в Сухопутных войсках ВСУ.

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Бойцы 93-й ОМБР "Холодный Яр" услышали крики пожилой женщины и спасли ее раненого сына. Об этом сообщили в соцсетях Сухопутные войска ВСУ.

Вчера, 6 февраля, русские войска продолжали штурмовать украинские позиции. Оккупанты обстреливали Бахмут из артиллерии и попали в гражданский дом. Бойцы 93-й бригады стали свидетелями обстрела и отправились на помощь. В соседнем дворе голосила женщина. Как оказалось, ее сыну оторвало кисть и раскрошило ногу.

"Муж лежал в доме и истекал кровью. Связи, чтобы вызвать медиков, у людей не было, возможности отвезти раненого в больницу также", — рассказали Сухопутные войска ВС Украины.

Украинские армейцы оказали гражданскому мужчине медицинскую помощь и организовали его эвакуацию.

24 февраля 2022 года Фокус писал, что военные 93-й ОМБР "Холодный Яр" взяли в плен первых российских военных. Двое оккупантов из 91701 Ямпольского мотострелкового полка стали первыми пленными с полномасштабного вторжения России. В генштабе ВСУ отметили, что особенно отличились именно бойцы 93-й бригады.

Сегодня, 7 февраля, журналисты показали работу артиллеристов "Градами". Подразделение одной из бригад морской пехоты отрабатывает по позициям РФ каждый день. Бойцы поделились, что действия уже доведены до автоматизма. Сейчас они выполняют задания в Донецкой области.