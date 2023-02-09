Окупанти вже двічі за день обстріляли Марганець, поранено дитину, — ОВА

Внаслідок ворожого обстрілу постраждали троє людей. Серед них 12-річна дівчинка.

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Російські окупанти сьогодні, 9 лютого, двічі обстріляли з важкої артилерії місто Марганець на Дніпропетровщині. В результаті поранення отримали троє мирних жителів. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Від ворожого вогню постраждала 12-річна дівчинка та дві жінки — 52 i 60 років. Наразі вони доправлені до медичних закладів. Їм надається необхідна допомога. Пошкоджено 10 будинків, 4 господарчі споруди, кілька сонячних панелей, лінії електропередач, газопровід та водопровід", — проінформував Лисак.

Він додав, що на цей момент інформація щодо масштабів руйнувань уточнюється. На місцях "прильотів" працюють фахівці екстрених служб.

Також цієї ночі, 9 лютого, російські окупанти обстріляли з артилерії ще одне місто на Дніпропетровщині — Нікополь. Внаслідок удару важкої артилерії загинув цивільний та пошкоджено 16 будинків. Внаслідок обстрілу також потрощено 7 господарських споруд, одна — зруйнована повністю. Удар зачепив дві автівки, електромережі та газогін.

8 лютого ЗС РФ обстріляли Чугуївський район Харківської області. П’ятеро осіб поранені, 10-річний хлопчик госпіталізований у стані середньої тяжкості. Пізніше госпіталізували ще 47-річну жінку з мінно-вибуховою травмою.